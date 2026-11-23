Bộ phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc đang thu hút sự chú ý tại phòng vé Việt Nam. Tính đến ngày 22/11, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 87 tỷ đồng sau hai ngày khởi chiếu chính thức, theo số liệu Box Office được báo chí dẫn lại. Bên cạnh sự góp mặt của Tuấn Trần, Tiến Luật và Ma Ran Đô, Lương Thế Thành là cái tên tạo nên nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Không còn hình ảnh nam thần điển trai, lịch lãm từng gắn bó với anh trong nhiều năm, Lương Thế Thành khiến người xem bất ngờ khi hóa thân thành một nhân vật phản diện có ngoại hình dữ dằn và tính cách khó lường.

Lương Thế Thành khiến khán giả ám ảnh với tạo hình phạm nhân nguy hiểm

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân thuộc nhóm nguy hiểm nhất tại buồng giam số 9.

Để thể hiện nhân vật, nam diễn viên xuất hiện với mái đầu cạo trọc, hình xăm phủ kín vùng cổ và cơ thể, cùng bộ trang phục tù nhân rộng thùng thình. Diện mạo gai góc này hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn có vẻ ngoài chỉn chu, điềm đạm trước đây của anh.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý không chỉ nằm ở tạo hình. Long Đầu Bò được xây dựng là một kẻ ngông cuồng, độc ác, thường xuyên chèn ép người yếu thế và có những hành vi khó đoán.

Thông qua ánh mắt, nụ cười nửa miệng, giọng nói và cách di chuyển, Lương Thế Thành thể hiện sự nguy hiểm của nhân vật, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mỗi khi Long Đầu Bò xuất hiện.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác bức xúc, thậm chí ám ảnh trước những hành động của nhân vật. Một số người cho biết họ cảm thấy khó chịu mỗi khi Long Đầu Bò xuất hiện, trong khi những người khác đặc biệt ấn tượng với ánh mắt và điệu cười của nam diễn viên.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến dành lời khen cho màn thay đổi hình tượng của Lương Thế Thành. Việc khiến khán giả có phản ứng mạnh với nhân vật phản diện được xem là dấu hiệu cho thấy anh đã thể hiện được màu sắc riêng của vai diễn.

Liên tiếp đóng vai phản diện, nam diễn viên cho thấy sự thay đổi trong sự nghiệp

Trước Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành từng gây tranh luận khi đảm nhận vai Hoàng Dũng trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật này có tính cách ích kỷ, nhu nhược cùng nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân, khác xa hình tượng người chồng lý tưởng mà nam diễn viên từng thể hiện.

Vai diễn khiến một bộ phận khán giả bức xúc, thậm chí có người thừa nhận ghét lây cả diễn viên vì nhân vật quá đáng ghét.

Bên cạnh đó, Lương Thế Thành còn góp mặt trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc với vai Bá Dũng. Việc liên tiếp thử sức với những nhân vật có tính cách và tâm lý khác nhau cho thấy nam diễn viên đang chủ động làm mới hình ảnh, thay vì chỉ gắn bó với những vai diễn điển trai, hiền lành quen thuộc.

Trở lại với Trại Giam Hạnh Phúc, bộ phim do đạo diễn Trung Lùn thực hiện, thuộc thể loại hài, tâm lý, xã hội, lấy bối cảnh tại một trại giam.

Nội dung xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành phải vào tù sau khi gây ra án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Tại buồng giam số 9, Phúc gặp những phạm nhân có hoàn cảnh và tính cách khác nhau, trong đó Long Đầu Bò trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất.

Bên cạnh những xung đột, va chạm trong môi trường lao tù, tác phẩm còn khai thác tình người, sự cảm thông và cơ hội làm lại cuộc đời của những người từng mắc sai lầm.

Giữa dàn diễn viên đông đảo, màn hóa thân thành Long Đầu Bò của Lương Thế Thành đang tạo được dấu ấn riêng. Những phản ứng trái chiều nhưng đầy chú ý từ khán giả cũng cho thấy sức ảnh hưởng của nhân vật đối với trải nghiệm xem phim.

Trailer phim Trại Giam Hạnh Phúc hé lộ tạo hình gai góc của Lương Thế Thành trong vai phạm nhân Long Đầu Bò - Nguồn: Facebook Lương Thế Thành.