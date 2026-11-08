'Nam thần màn ảnh Việt' Chi Bảo sở hữu khối tài khủng cỡ nào?

Phạm Gia Chi Bảo hay chủ yếu được biết đến với nghệ danh Chi Bảo (sinh năm 1973) nổi tiếng khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như: Những đứa con trong thành phố, Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, Thuở mới lập nghiệp... Anh từng là bạn diễn ăn ý với các ngôi sao như Quyền Linh, Cát Tường, Trương Ngọc Ánh, Việt Trinh...

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, Chi Bảo vắng bóng trong làng giải trí. Anh đã đăng ký kết hôn với bà xã kém 16 tuổi từ đầu năm 2021 là doanh nhân và sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng Lý Thùy Chang. Theo Chi Bảo, anh lựa chọn kết thúc sự nghiệp nghệ thuật để chính thức tập trung cho gia đình, công việc kinh doanh và thiện nguyện. Thành công trong kinh doanh, Chi Bảo nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị.

Hiện anh và vợ sở hữu biệt thự (tính cả sân vườn) rộng tới 1.600 m2 ở TP.HCM.

Biệt thự của vợ chồng Chi Bảo thiết kế hiện đại, theo lối kiến trúc mở với nhiều cây xanh. Khuôn viên biệt thự có một khoảng không gian lớn để trồng nhiều loại cây.

Biệt thự (tính cả sân vườn) rộng tới 1.600 m2 ở TP.HCM. Ảnh FBNV

Biệt thự tại TP.HCM của nam nghệ sĩ được thiết kế hiện đại với hồ bơi, sân vườn rộng rãi và một phòng thay đồ sang trọng dành riêng cho vợ.

Dù chưa khoe tổng thể căn nhà nhưng chỉ với một vài góc mà Thuỳ Chang đăng tải cũng đủ khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. Đáng chú ý nhất phải kể đến phòng thay đồ cực sang chảnh của cô vợ trẻ Lý Thuỳ Chang trong căn biệt thự đắt đỏ này do chính Chi Bảo lên ý tưởng thiết kế.

Phòng thay đồ dù diện tích không quá đồ sộ nhưng được thiết kế và sắp xếp gọn gàng hệt như bước vào các cửa hàng bán đồ hiệu. Bên cạnh đó ở giữa phòng, ông xã Chi Bảo thiết kế cho cô một chiếc tủ đựng trang sức, phụ kiện hoành tráng không kém. Tủ được thiết kế mặt kính với nhiều ngăn đựng đồ, chia để nữ trang như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai,...

Giữa căn phòng là chiếc rương của Louis Vuitton phiên bản giới hạn dùng để đồ và trang trí, tôn thêm vẻ xa xỉ trong cuộc sống của nữ chủ nhân.

Chiếc rương này thời điểm đó là duy nhất chỉ có 1 chiếc tại Việt Nam với giá bán trên web tới gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ Chi Bảo còn sắm thêm một giá treo cây hoa cùng thương hiệu để bày trí cho căn phòng thêm đẹp mắt.

Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn có một resort ở Côn Đảo (TP.HCM). Đây là món quà mà Chi Bảo muốn dành tặng Lý Thùy Chang. Theo đó, resort này của Chi Bảo được 1 tập đoàn nổi tiếng nước Mỹ thiết kế, có đầy đủ tiện nghi phù hợp để nghỉ dưỡng, thư giãn.

CEO Lý Thùy Chang tiết lộ, cơ ngơi ở Côn Đảo do ông xã đầu tư nhiều tâm huyết và âm thầm xây dựng suốt 10 năm qua. Resort tiêu chuẩn 5 sao, diện tích 120 ha, mặt trước hướng biển, sau lưng là rừng. Resort gồm khách sạn và các căn biệt thư nghỉ dưỡng tiện nghi, sang trọng, dự kiến hoàn tất việc xây dựng và khai trương, đón khách trong giai đoạn 2027-2028. Chi Bảo tiết lộ anh sẽ triển khai các hoạt động như ngồi thiền, tập yoga, detox cơ thể để chữa lành và có các khu vực chơi pickleball, tập thể thao khi resort chính thức đi vào hoạt động. Diễn viên mong muốn bạn bè, khách hàng cũng như bản thân anh có thể đưa cả gia đình đến đây nghỉ ngơi thoải mái, nạp lại năng lượng vào mỗi cuối tuần hoăc các kỳ nghỉ lễ.

Ngoài biệt thự này, tại Anh quốc, Chi Bảo và vợ còn có biệt thự riêng. Cách đây không bao lâu, vợ anh là Lý Thùy Chang đã đăng tải những hình ảnh về cơ ngơi đồ sộ tại Anh. Vợ nam diễn viên cho biết, biệt thự của gia đình cô nằm ngay trung tâm Thủ đô London của nước Anh.

Biệt thự trông như một lâu đài cổ kính với phong cách mang đậm nét Châu Âu. Bên trong biệt thự lấy tông trắng làm chủ đạo.

Những chùm đèn vàng sang chảnh càng giúp không gian thêm ấm áp, xa hoa. Nội thất đều là những đồ cao cấp, sang trọng chẳng kém khách sạn 5 sao.

Biệt thự này tại Anh quốc của vợ chồng Chi Bảo. Ảnh: Đông Hoàng.

Năm 2024, trong dịp sinh nhật lần thứ 36 của vợ, nam diễn viên Chi Bảo đã tặng bà xã bộ đôi xế hộp đến từ thương hiệu Mercedes-Benz. Hai chiếc xe này là AMG SL 43 (6,7 tỷ đồng) và Maybach GLS 480 (8,679 tỷ đồng). Tổng giá trị ước tính cho 2 chiếc xe này là hơn 15 tỷ đồng.

Năm 2022, sau khi bà xã sinh con đầu lòng, diễn viên Chi Bảo mạnh tay chi khoảng 20 tỷ đồng sắm Bentley Flying Spur tặng vợ.

Chi Bảo từng tặng vợ xe 20 tỷ đồng. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Tuy nhiên, sau thời gian tuyên bố giải nghệ và rút khỏi showbiz, "tài sản" lớn nhất của diễn viên Chi Bảo là anh sở hữu bảo vật quốc gia “Chõ gốm” đang được trưng bày tại bảo tàng ở TP.HCM.

Hình ảnh Chi Bảo khoe "tài sản" là những cổ vật quý hiếm do anh sưu tầm khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: FBNV).

Nói về khối "tài sản" khủng của bản thân, Chi Bảo chia sẻ: "Những món cổ vật nhìn đơn sơ, mộc mạc về hình dáng, chất liệu nhưng lại rất quý, khiến tôi có một sự rung động lớn khi ngắm chúng.

Tôi hy vọng các bạn trẻ ngày nay khi chiêm ngưỡng các tác phẩm cổ vật cũng cảm thấy trân trọng và có thêm những cảm nhận phong phú về cuộc sống, nhận ra Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa rất đặc sắc".

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ nằm ở giá trị vật chất của những món đồ cổ, bảo vật hay không gian sang trọng của bảo tàng mà còn là hình ảnh một Chi Bảo đã rút lui đúng lúc, sống thảnh thơi, biết tận hưởng thành quả lao động miệt mài suốt nhiều năm.

Quỳnh Chi (t/h)

Năm 2024, trong dịp sinh nhật lần thứ 36 của vợ, nam diễn viên Chi Bảo đã tặng bà xã bộ đôi xế hộp đến từ thương hiệu Mercedes-Benz. Hai chiếc xe này là AMG SL 43 (6,7 tỷ đồng) và Maybach GLS 480 (8,679 tỷ đồng). Tổng giá trị ước tính cho 2 chiếc xe này là hơn 15 tỷ đồng.

Năm 2022, sau khi bà xã sinh con đầu lòng, diễn viên Chi Bảo mạnh tay chi khoảng 20 tỷ đồng sắm Bentley Flying Spur tặng vợ.

Chi Bảo từng tặng vợ xe 20 tỷ đồng. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Tuy nhiên, sau thời gian tuyên bố giải nghệ và rút khỏi showbiz, "tài sản" lớn nhất của diễn viên Chi Bảo là anh sở hữu bảo vật quốc gia “Chõ gốm” đang được trưng bày tại bảo tàng ở TP.HCM.

Hình ảnh Chi Bảo khoe "tài sản" là những cổ vật quý hiếm do anh sưu tầm khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: FBNV).

Nói về khối "tài sản" khủng của bản thân, Chi Bảo chia sẻ: "Những món cổ vật nhìn đơn sơ, mộc mạc về hình dáng, chất liệu nhưng lại rất quý, khiến tôi có một sự rung động lớn khi ngắm chúng.

Tôi hy vọng các bạn trẻ ngày nay khi chiêm ngưỡng các tác phẩm cổ vật cũng cảm thấy trân trọng và có thêm những cảm nhận phong phú về cuộc sống, nhận ra Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa rất đặc sắc".

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ nằm ở giá trị vật chất của những món đồ cổ, bảo vật hay không gian sang trọng của bảo tàng mà còn là hình ảnh một Chi Bảo đã rút lui đúng lúc, sống thảnh thơi, biết tận hưởng thành quả lao động miệt mài suốt nhiều năm.