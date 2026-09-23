Nam thần màn ảnh Tom Cruise già nua, xấu xí không nhận ra

Tom Cruise vừa ra mắt phim mới Digger anh đóng chính tại London với sự góp mặt của các nhân vật trong Hoàng gia Anh cùng cựu cầu thủ David Beckham. Sau suất chiếu, bộ phim gây chia rẽ giới phê bình với những nhận định trái ngược.

Tom Cruise tạo dáng với poster tạo hình nhân vật Digger tại sự kiện ra mắt phim tại Anh. Ảnh: FBNV

Đặc biệt Tom Cruise xuất hiện vô cùng phong độ với vest tuxedo lịch lãm, đi boots độn chiều cao, tóc nhuộm đỏ nhạt kết hợp kính râm sành điệu. Hình ảnh trẻ trung của tài tử 64 tuổi đối lập hoàn toàn tạo hình nhân vật Digger anh đảm nhiệm trong phim cùng tên ra mắt toàn cầu trong tháng 10 này.

Digger là tác phẩm mới nhất của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alejandro G. Iñárritu. Phim được chờ đợi nhờ màn hóa thân đầy mới lạ của Tom Cruise trong vai Digger Rockwell, một tỷ phú ngành năng lượng lớn tuổi với ngoại hình già nua, bụng phệ, mái tóc thưa và phong thái trịch thượng. Là người luôn tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, Digger lại đưa ra một quyết định tai hại khi vô tình gây ra một thảm họa thiên nhiên có quy mô toàn cầu. Khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, vị tỷ phú này phải tìm cách giải quyết chính mớ hỗn độn mà mình tạo ra.

Tom Cruise trong phim "Digger". Ảnh: WB

Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình, Tom Cruise còn cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác so với hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc. Từ giọng nói, ngoại hình cho đến cách thể hiện một nhân vật lập dị và có phần khoa trương, nam tài tử gần như biến mất hoàn toàn phía sau Digger Rockwell. Màn hóa thân này cũng khiến nhiều khán giả nhớ đến vai diễn hài hước của Tom Cruise trong Tropic Thunder khi anh từng gây bất ngờ với một hình tượng hoàn toàn khác xa vẻ ngoài quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên Tom Cruise hợp tác cùng đạo diễn Alejandro G. Iñárritu. Đây là dự án anh đã mong muốn thực hiện từ nhiều năm trước và là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp của tài tử. Đạo diễn Iñárritu cũng dành nhiều lời khen cho Tom Cruise và luôn tin nam tài tử có thể mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh.

"Digger" được giới thiệu là một tác phẩm pha trộn giữa hài đen, chính kịch và châm biếm xã hội. Ảnh: WB

Ngoài Tom Cruise, phim còn quy tụ các diễn viên Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde và Emma D'Arcy với kinh phí sản xuất lên tới 125 triệu USD (khoảng 3.250 tỷ đồng). Digger dự kiến ra rạp Việt trong tháng 10.