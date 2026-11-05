Nam thần Hữu Vi bất ngờ khoe body vạm vỡ sau thời gian dài ở ẩn

Mới đây, diễn viên Hữu Vi thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, khoe vóc dáng vạm vỡ sau thời gian dài vắng bóng. Trong bức ảnh chụp tại công viên, nam diễn viên xuất hiện với thân hình cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc, rõ nét cùng diện mạo nam tính, phong độ.

Đính kèm hình ảnh, Hữu Vi tiết lộ cân nặng hiện tại là 73kg và đang hướng đến mục tiêu 76kg để chuẩn bị cho một giải đấu sắp tới. Màn lột xác về ngoại hình của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi trước đó anh nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận vì phong độ nhan sắc có phần sa sút.

Thực tế, ngoại hình của Hữu Vi đã trải qua nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Đầu năm 2024, anh thường xuyên xuất hiện với mái tóc dài ngang vai, phong cách có phần xuề xòa, khiến hình ảnh nam thần từng gắn liền với tên tuổi của mình ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tạo hình của Hữu Vi trong dự án *Tiểu Tam Không Có Lỗi* từng gây tranh luận trên mạng xã hội. Mái tóc dài, cặp kính khác lạ cùng diện mạo thiếu chỉn chu khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí để lại những bình luận hài hước về sự thay đổi của nam diễn viên.

Trước đó, tại một sự kiện họp báo, Hữu Vi cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy gò, ánh mắt mệt mỏi và mái tóc thiếu sức sống. Dù khẳng định sức khỏe vẫn ổn định, nam diễn viên thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều biến cố, khiến tính cách và tư duy có những thay đổi đáng kể.

Hình ảnh Hựu Vi hiện tại.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, những thăng trầm về ngoại hình của Hữu Vi đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Năm 2018, anh từng lấy lại phong độ với vai Thượng sĩ Bảo Huy lạnh lùng, nam tính trong bộ phim *Hậu Duệ Mặt Trời* phiên bản Việt. Đây được xem là màn trở lại ấn tượng, giúp anh phần nào lấy lại thiện cảm sau những tranh cãi về ngoại hình tại *The Face Vietnam 2017*.

Thời điểm đảm nhận vai trò host chương trình, Hữu Vi từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với gương mặt bóng dầu, mái tóc dài buộc bờm và phong cách thời trang gây tranh cãi. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí trở thành loạt ảnh chế được chia sẻ rộng rãi.

Hữu Vi tại The Face 2017.↵

Sự tiếc nuối của khán giả phần nào xuất phát từ việc Hữu Vi từng là một trong những gương mặt sở hữu ngoại hình nổi bật của làng giải trí Việt. Năm 2014, anh giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Mister Global, từ đó có cơ hội hoạt động rộng rãi trong lĩnh vực người mẫu và giải trí.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Hữu Vi thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang, đồng thời tham gia nhiều dự án như *Chiến dịch chống ế*, *Điệp vụ chân dài*.

Sau nhiều năm với không ít thăng trầm, hình ảnh mới nhất với thân hình săn chắc, cơ bắp vạm vỡ cho thấy sự thay đổi tích cực của Hữu Vi. Người hâm mộ đang kỳ vọng nam diễn viên sẽ tiếp tục duy trì phong độ, sớm trở lại với những hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn mới trong thời gian tới.