Nam thần Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự vì hiến 70% lá gan cứu mẹ ở tuổi 22 là ai?

Trong làng giải trí Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, câu chuyện của nam diễn viên Lee Joo Ahn bất ngờ được nhắc lại khi thông tin anh từng được miễn nghĩa vụ quân sự do hiến phần lớn lá gan để cứu mẹ được chia sẻ rộng rãi.

Sinh năm 1996, Lee Joo Ahn được biết đến với ngoại hình nổi bật và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, đặc biệt là các vai nam phụ. Nam diễn viên từng tham gia một số dự án truyền hình như Ngự trù của bạo chúa, Tuổi thanh xuân và gần đây gây chú ý với A Love Other Than Yours.

Khi sự nghiệp ngày càng được quan tâm, đời tư của Lee Joo Ahn cũng nhận được sự chú ý, trong đó có câu chuyện liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Theo thông tin được chia sẻ, nam diễn viên thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự một cách hợp pháp sau khi trải qua ca phẫu thuật hiến gan cho mẹ khi mới 22 tuổi.

Thời điểm đó, mẹ Lee Joo Ahn được cho là mắc xơ gan biến chứng ung thư và rơi vào tình trạng nguy kịch. Trước tình cảnh của mẹ, anh quyết định hiến một phần lớn lá gan để thực hiện ghép gan từ người hiến sống.

Thời điểm hiện tại, Lee Joo Ahn đang được chú ý nhờ vai nam phụ chàng luật sư trong phim A Love Other Than Yours (Ảnh: Chosun). ↵

Ca phẫu thuật được cho là đã giúp mẹ nam diễn viên tiếp tục duy trì sự sống. Bản thân Lee Joo Ahn phải đối mặt với quá trình hồi phục sau đại phẫu và những vấn đề sức khỏe phát sinh. Anh từng chia sẻ về quyết định của mình bằng quan niệm giản dị rằng đó là cách trả lại phần cơ thể mà mẹ từng trao cho anh.

Câu chuyện của Lee Joo Ahn cũng khiến công chúng chú ý đến kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống. Đây là phương pháp trong đó một phần gan của người hiến được lấy để ghép cho người bệnh. Gan có khả năng tái tạo đáng kể sau phẫu thuật, song người hiến vẫn phải trải qua một cuộc đại phẫu và đối mặt với những nguy cơ biến chứng nhất định.

Phẫu thuật ghép gan từ người sống là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp và áp lực nhất hiện nay (Ảnh: webMD).

Việc hiến gan không phải là một thủ thuật đơn giản. Người hiến cần được đánh giá sức khỏe kỹ lưỡng trước phẫu thuật, đồng thời phải được theo dõi trong quá trình hồi phục để phát hiện và xử lý các biến chứng nếu xảy ra.