Năm thách thức kinh tế chờ đón Tổng thống Brazil trong nhiệm kỳ mới

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sao Bernardo do Campo, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Kinh tế Brazil đã ghi nhận những kết quả vượt kỳ vọng trong những năm gần đây, tuy nhiên công tác quản lý nợ công và các vấn đề cơ cấu sẽ là những thách thức trong nhiệm kỳ thứ tư của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, dự kiến bắt đầu vào tháng 1 tới.

Dưới đây là 5 thách thức kinh tế chính mà nhà lãnh đạo này sẽ tập trung giải quyết.

Thứ nhất là vấn đề quản lý nợ công. Nợ công của Brazil hiện đã tăng lên mức hơn 82% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), kéo theo chi phí đi vay gia tăng.

Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ trọng chi tiêu bắt buộc tăng trong nhiều năm, khiến ngân sách liên bang ít có dư địa điều chỉnh linh hoạt. Đội ngũ kinh tế của Tổng thống Lula da Silva cam kết duy trì các quy tắc ngân sách hiện tại, bao gồm giới hạn mức tăng chi tiêu và đặt mục tiêu thặng dư ngân sách cơ bản.

Tuy nhiên, việc đạt được các mục tiêu này đòi hỏi sự cân đối cẩn trọng khi chính phủ lên kế hoạch tăng lương tối thiểu và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.

Thứ hai là bài toán lãi suất và lạm phát. Ngân hàng Trung ương Brazil đã duy trì mức lãi suất 13,75% trong bối cảnh lạm phát hàng năm ở mức 4,6%, nhỉnh hơn so với biên độ mục tiêu 1,5-4,5%.

Dù vậy, ngân hàng này đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ 5 liên tiếp vào tháng trước nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế. Nền tảng chính sách của chính phủ hướng tới việc hạ lãi suất thông qua kỷ luật tài khóa đồng thời bảo vệ các chương trình xã hội, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng để cân bằng với những tư vấn điều hành từ giới chuyên gia.

Thứ ba là giảm gánh nặng nợ của hộ gia đình và doanh nghiệp. Môi trường lãi suất cao thời gian qua đã tạo áp lực tài chính, khiến gần 84 triệu người dân và 9,3 triệu doanh nghiệp bị chậm thanh toán nợ, bất chấp những chỉ số tích cực như tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và mức tăng lương vượt lạm phát.

Để hỗ trợ nền kinh tế, chính phủ đang lên kế hoạch triển khai chương trình giảm gánh nặng nợ, bao gồm mua lại các khoản nợ xấu của hộ gia đình với giá chiết khấu và hỗ trợ nợ thuế cho một số doanh nghiệp nhỏ.

Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan cũng đang thảo luận những biện pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn các hình thức tín dụng chi phí cao như thẻ tín dụng và vay tiêu dùng.

Thứ tư là tìm kiếm sự đồng thuận chính trị cho các nỗ lực cải cách. Tổng thống Lula da Silva sẽ cần nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế tại Quốc hội mới.

Mặc dù ông vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 25/10, đảng Tự do và các đồng minh vẫn đang chiếm ưu thế tại lưỡng viện. Bối cảnh này đòi hỏi chính phủ phải tăng cường đối thoại chính trị để thông qua các chính sách kinh tế quan trọng, trong đó có việc duy trì lộ trình cắt giảm ưu đãi thuế cũng như phê chuẩn các vị trí chủ chốt tại Tòa án Tối cao và Ngân hàng Trung ương.

Thứ năm là triển khai kế hoạch cải cách thuế. Năm 2023, Quốc hội Brazil đã thông qua cuộc cải cách toàn diện về thuế tiêu dùng, trong đó thuế giá trị gia tăng (VAT) mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 tới.

Hiện chính phủ đang hoàn thiện các bước cuối cùng để công bố mức thuế suất thực tế (được các nhà phân tích dự báo ở mức khoảng 28%). Ngoài ra, chính phủ cũng đang cân nhắc lộ trình phù hợp để trình Quốc hội dự luật về thuế đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường nhằm đảm bảo và đa dạng hóa nguồn thu ngân sách trong dài hạn./.