CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (HOSE: NTC) vừa công bố nhận được Quyết định số 1669/QĐ-DNL của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định, tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà Nam Tân Uyên phải nộp là hơn 9,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã nộp đủ số tiền này vào ngân sách Nhà nước.

Nam Tân Uyên không công bố chi tiết nội dung vi phạm về thuế trong quyết định xử phạt.

Nam Tân Uyên bị truy thu và xử phạt thuế hơn 9,6 tỷ đồng (Ảnh: Nam Tân Uyên).

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu 81,77 tỷ đồng, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,93 tỷ đồng, tăng 35,7%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm từ 58,9% xuống 47,7%, khiến lợi nhuận gộp giảm 53,8%, tương ứng giảm 45,39 tỷ đồng, còn 38,99 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính tăng 183,3%, tương ứng tăng 78,56 tỷ đồng, lên 121,43 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 116,6%, lên 20,97 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng trong khi lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính giảm là yếu tố đáng chú ý trong kết quả lợi nhuận quý II/2026 của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Nam Tân Uyên đạt 163,56 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 171,07 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Theo kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng. Sau nửa năm, Nam Tân Uyên đã thực hiện khoảng 75,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.178 tỷ đồng, cao hơn hơn 3 lần so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 89 tỷ đồng, tăng khoảng 2,9 lần sau 6 tháng, chủ yếu liên quan đến dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2. Dự án có diện tích gần 346ha, tổng vốn đầu tư gần 872 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 5.365 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chờ phân bổ dài hạn chiếm hơn 4.900 tỷ đồng. Nam Tân Uyên không ghi nhận nợ vay tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTC kết phiên ngày 25/9 ở mức 130.400 đồng/cổ phiếu. So với đầu tháng 2/2026, thị giá mã này giảm 18,9%.