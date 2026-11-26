Một tài xế xe buýt thuộc hãng Keikyu Bus ở Nhật Bản gây tranh cãi sau khi livestream cảnh liếm tay vịn và các quai treo bên trong xe, theo yêu cầu của một nữ streamer. Sự việc khiến công ty phải lên tiếng xin lỗi, khử trùng phương tiện liên quan và tạm thời đưa tài xế khỏi nhiệm vụ lái xe.

Ảnh: Discuss.

Theo The Gorilla Desk, sự việc xảy ra vào ngày 16/11, sau khi chiếc xe hoàn thành chuyến chạy cuối cùng trong ngày. Theo truyền thông Nhật Bản, tài xế tham gia một buổi livestream với nữ streamer và được người này đề nghị liếm các quai treo - bộ phận mà hành khách đứng thường nắm để giữ thăng bằng khi di chuyển. Người tài xế đã làm theo yêu cầu, đồng thời có hành động tương tự với các tay vịn bên trong xe.

Những đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản, thu hút nhiều phản ứng chỉ trích. Không ít người bày tỏ sự khó chịu trước hành vi mất vệ sinh, đặc biệt khi các bộ phận này là nơi nhiều hành khách thường xuyên tiếp xúc trong quá trình sử dụng phương tiện công cộng.

Điều đáng chú ý là sự việc được phát hiện sau khi chính tài xế chủ động báo cáo với công ty ngay trong ngày xảy ra vụ việc, trước khi các đoạn video lan truyền rộng rãi. Theo J-CAST News, Keikyu Bus xác nhận đã xác định được chiếc xe liên quan và tiến hành vệ sinh, khử trùng toàn bộ phương tiện.

Ảnh: Reddit

Ngày 18/11, hãng Keikyu Bus đăng thông báo xin lỗi trên trang web chính thức, bày tỏ sự tiếc nuối vì hành vi không phù hợp của nhân viên đã gây lo ngại và khó chịu cho hành khách cùng những người liên quan. Công ty cho biết sẽ xử lý tài xế theo quy định nội bộ, đồng thời tăng cường hướng dẫn và đào tạo nhân viên nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Tài xế hiện đã được tạm thời rút khỏi nhiệm vụ lái xe trong thời gian công ty xem xét hướng xử lý. Keikyu Bus cũng nhắc nhở toàn bộ nhân viên về việc sử dụng mạng xã hội đúng cách, đồng thời cam kết nỗ lực khôi phục niềm tin của khách hàng.