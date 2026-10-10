Nam tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo tiết lộ sẽ làm điều đặc biệt cho fan Việt

Với khán giả Việt Nam thuộc thế hệ 8X, 9X, Jung Il Woo từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn với vai Lee Yoon Ho trong bộ phim đình đám Gia Đình Là Số 1 - tác phẩm gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Sau đó, thành công của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời tiếp tục giúp Jung Il Woo khẳng định tên tuổi và duy trì sức hút tại Việt Nam.

Jung Il Woo ghi dấu ấn với khán giả Việt qua bộ phim đình đám Gia Đình Là Số 1.

Đáng chú ý, mối duyên giữa Jung Il Woo và Việt Nam không chỉ dừng lại ở những tác phẩm truyền hình. Năm 2025, nam tài tử còn góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mang Mẹ Đi Bỏ - dự án hợp tác Việt - Hàn do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện. Sự xuất hiện của Jung Il Woo trong một tác phẩm điện ảnh Việt khiến không ít khán giả thích thú, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của anh.

Không chỉ dành tình cảm cho khán giả Việt qua các dự án nghệ thuật, Jung Il Woo còn nhiều lần khiến người hâm mộ bất ngờ khi lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong những chuyến du lịch cá nhân. Nam diễn viên từng tự lên lịch trình khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và dành thời gian trải nghiệm nhịp sống, văn hóa địa phương.

Đặc biệt, Jung Il Woo không ngần ngại thưởng thức những món ăn quen thuộc của người Việt như phở, bánh mì hay cơm tấm. Những khoảnh khắc nam tài tử dạo phố, khám phá ẩm thực hoặc tận hưởng cuộc sống bình dị thường xuyên được anh chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Nam tài tử xứ Hàn từng xuất hiện cùng Hồng Đào, Tuấn Trần trong Mang Mẹ Đi Bỏ.

Thậm chí, Jung Il Woo còn nhiều lần sử dụng tiếng Việt để tương tác với khán giả. Nam diễn viên từng ngẫu hứng "hẹn kèo" người hâm mộ Việt cùng đi ăn lẩu, ăn phở, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Chính sự gần gũi, tự nhiên và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam đã giúp Jung Il Woo được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "chàng rể Việt quốc dân".

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm Jung Il Woo chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc. Nhân dịp đặc biệt này, nam diễn viên mới đây đã tiết lộ anh cùng ê-kíp đang tích cực chuẩn bị những hoạt động giao lưu dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam, trong đó có kế hoạch tổ chức một buổi fan meeting.

Thông tin này được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để Jung Il Woo gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành tình cảm cho anh trong suốt hai thập kỷ qua.

Jung Il Woo "phải lòng" với Việt Nam và sắp tới sẽ có những kế hoạch đặc biệt cho fan.

Từ chàng Lee Yoon Ho tinh nghịch của Gia Đình Là Số 1 năm nào đến nam tài tử trưởng thành ở hiện tại, Jung Il Woo vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng khán giả Việt. Và nếu kế hoạch fan meeting trở thành hiện thực, đây sẽ là một dấu mốc ý nghĩa trong mối duyên đặc biệt giữa nam diễn viên Hàn Quốc và người hâm mộ Việt Nam.