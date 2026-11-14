Nam Sudan lùi thời điểm tổng tuyển cử sang tháng 2/2027

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Nam Sudan (NEC) ngày 14/11 thông báo lùi thời điểm bỏ phiếu thêm 51 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi quốc gia này giành độc lập ngày 9/7/2011.

Quyết định được đưa ra khi NEC bắt đầu chiến dịch đăng ký cử tri trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 14 đến 28/11 tại 3.161 trung tâm thuộc 10 bang và 3 khu vực hành chính.

Chủ tịch NEC Gabriel Bol Deng cho biết cơ quan này đã tuyển dụng và tập huấn 22.127 cán bộ đăng ký cùng 204 ủy viên bầu cử cơ sở.

Một góc thủ đô Juba, Nam Sudan. Ảnh: CC/D Chol

Dù NEC khẳng định đã hoàn thành 80% khối lượng chuẩn bị, các đảng chính trị vẫn hoài nghi khả năng tổ chức bầu cử đúng hạn. Tại cuộc tham vấn giữa NEC và đại diện các đảng hôm 12/11, một quan sát viên nhận định: "Tất cả các khả năng tổ chức bầu cử vào ngày 22/12 đều có thể trở thành điều bất khả thi".

Khó khăn tài chính là một trong những trở ngại lớn nhất. NEC mới nhận được 21 triệu USD trong tổng số 276 triệu USD kinh phí đề xuất để tổ chức bầu cử. Trong khi đó, tình hình an ninh tiếp tục bất ổn do giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và phe ủng hộ cựu Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar, người bị quản thúc tại gia từ tháng 3/2025.

Các cuộc xung đột chính trị, tranh chấp sắc tộc và cướp gia súc tại Nam Sudan đã khiến hàng chục nghìn người phải di dời, đồng thời cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Theo lịch trình mới, sau khi kết thúc đăng ký cử tri ngày 28/11, danh sách tạm thời sẽ được niêm yết từ ngày 29/11. Người dân có thể gửi khiếu nại từ ngày 30/11 đến 12/12, trước khi danh sách chính thức được công bố ngày 9/1/2027.

Các ứng viên sẽ nộp hồ sơ từ ngày 14 đến 20/12/2026. Danh sách ứng viên chính thức được niêm yết từ ngày 18 đến 21/1/2027. Chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ 27/12/2026 và kết thúc ngày 9/2/2027.

Nam Sudan sẽ tổ chức ngày bỏ phiếu vào 11/2/2027, sau đó kiểm phiếu và công bố kết quả sơ bộ tại các trung tâm bỏ phiếu trong hai ngày 11-12/2. Kết quả chính thức dự kiến được tuyên bố ngày 15/2 và công bố rộng rãi vào ngày 16/2. Giai đoạn giải quyết tranh chấp bầu cử kéo dài đến ngày 15/7/2027.