Nậm Sỏ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Dự ngày hội có đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo xã Nậm Sỏ cùng đông đảo nhân dân bản Ít Luông.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.

Bản Ít Luông hiện có 140 hộ với 778 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Năm 2026, toàn bản có 140/140 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; bản còn 23 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, giảm trên 10% so với năm 2025. Nhiều gia đình đã phát triển kinh tế hiệu quả từ trồng quế, chè và chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống.

Toàn cảnh ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Ít Luông đạt được; đồng thời đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Dịp này, xã Nậm Sỏ triển khai thí điểm mô hình “Thôn số”, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động cộng đồng. Đồng thời biểu dương 10 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư.

Tại ngày hội, đại diện các bản đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư.

Đại diện các bản ký kết giao ước thi đua.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như đẩy gậy, tó má lẹ, kéo co, bịt mắt đánh trống. Các đại biểu cùng nhân dân tham quan không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Các trò chơi dân gian thu hút sự cổ vũ của người dân.

Ngày hội là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, chung sức xây dựng bản làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.