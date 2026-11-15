Nam sinh viên Kinh tế Quốc dân vô địch chung kết.

Tối 14/11, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), đêm chung kết cuộc thi Go Finance 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Trung Chính, sinh viên của chính ngôi trường đăng cai tổ chức. Vượt qua hơn 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học trên cả nước, nam sinh đã xuất sắc giành ngôi quán quân sau những vòng tranh tài đòi hỏi kiến thức tài chính, khả năng phân tích doanh nghiệp và bản lĩnh bảo vệ quyết định đầu tư.

Điểm thu hút của Go Finance 2026 nằm ở cách cuộc thi đưa sinh viên đến gần hơn với thực tiễn thị trường chứng khoán. Thay vì dừng ở việc ghi nhớ kiến thức, các thí sinh phải vận dụng những gì đã học để đánh giá doanh nghiệp, xây dựng khuyến nghị đầu tư và thuyết phục hội đồng giám khảo bằng lập luận có cơ sở.

Cuộc thi nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán như SSI, Pinetree và FiinGroup.

Nam sinh viên Kinh tế Quốc dân vô địch Go Finance 2026.

Từ hơn 1.500 thí sinh đến cuộc tranh tài của 5 gương mặt xuất sắc

Sau các vòng tuyển chọn, năm thí sinh xuất sắc nhất góp mặt tại đêm chung kết gồm Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế Quốc dân), Đặng Mạnh Hùng (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội), Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng), Trần Hà Quang Minh và Nguyễn Thiện Quang (cùng đến từ Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội).

Năm gương mặt đại diện cho những sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đồng thời thể hiện khả năng tiếp cận những vấn đề thực tiễn của thị trường vốn.

Đêm chung kết diễn ra qua bốn vòng thi gồm Khởi động, Bứt phá, Chinh phục và Về đích. Hai vòng đầu tập trung kiểm tra kiến thức, khả năng phản xạ và hiểu biết về các ngành kinh tế, doanh nghiệp. Ba thí sinh có điểm tích lũy cao nhất tiếp tục bước vào vòng Chinh phục. Ở vòng thi này, các thí sinh đóng vai chuyên viên phân tích quỹ đầu tư, xây dựng và bảo vệ khuyến nghị đầu tư đối với doanh nghiệp niêm yết trước hội đồng giám khảo.

Đây là phần thi đòi hỏi người tham gia phải kết hợp kiến thức tài chính doanh nghiệp, khả năng đọc hiểu thông tin và tư duy đánh giá rủi ro. Một khuyến nghị đầu tư có sức thuyết phục cần dựa trên dữ liệu, phương pháp phân tích và những lập luận có thể kiểm chứng, thay vì chỉ dự đoán diễn biến giá cổ phiếu.

Hai thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở vòng Về đích, nơi khả năng xử lý tình huống và phản biện trở thành yếu tố quyết định. Kết quả, Nguyễn Trung Chính, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, giành danh hiệu Quán quân Go Finance 2026.

Chiến thắng của nam sinh cũng khép lại một mùa giải có quy mô tham gia rộng khắp, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của sinh viên đối với lĩnh vực tài chính và đầu tư chứng khoán.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân vui mừng với thành công của cuộc thi.

Đào tạo nhà đầu tư có kiến thức từ giảng đường đại học

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh rằng sau 12 năm tổ chức, Go Finance đã trở thành sân chơi học thuật có sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên yêu thích lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Theo lãnh đạo nhà trường, cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên kiểm chứng kiến thức chuyên môn, tiếp cận thực tiễn thị trường, rèn luyện tư duy phân tích, khả năng phản biện và bản lĩnh ra quyết định.

Qua đó, Go Finance góp phần kết nối hoạt động đào tạo của nhà trường với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ có tiềm năng tham gia thị trường tài chính trong tương lai.

Go Finance 2026 diễn ra vào thời điểm Đại học Kinh tế Quốc dân kỷ niệm 70 năm thành lập và ngành Chứng khoán Việt Nam đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển. Cuộc thi cũng tiếp nối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và UBCKNN sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vào tháng 8/2026.

Sự kết nối giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và các tổ chức hoạt động trên thị trường được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức giảng đường và yêu cầu thực tế.

Tham dự đêm chung kết với vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCKNN, đánh giá cao nỗ lực của Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng và Tài chính cùng Ban Tổ chức trong việc duy trì một sân chơi học thuật chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh: “Sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán cần cả nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với quyết định của mình”.

Theo lãnh đạo UBCKNN, điều quan trọng khi sinh viên tiếp cận thị trường chứng khoán là hình thành khả năng đọc và kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro, giải thích cơ sở của những nhận định và lắng nghe các góc nhìn khác nhau.

Với vai trò người đứng đầu Hội đồng Giám khảo, ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết việc đánh giá thí sinh cần xem xét cả quá trình lập luận, phương pháp phân tích và bản lĩnh bảo vệ quan điểm, thay vì chỉ dựa vào đáp án cuối cùng.

Thông điệp được lãnh đạo cơ quan quản lý nhấn mạnh là tính trung thực, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp phải trở thành nền tảng để xây dựng niềm tin trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch trực tuyến giúp người dân tiếp cận thị trường đầu tư thuận tiện hơn, việc trang bị kiến thức tài chính từ sớm càng có ý nghĩa thực tiễn. Nhà đầu tư trẻ có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện giao dịch, nhưng khả năng nhận diện rủi ro, kiểm chứng dữ liệu và đánh giá doanh nghiệp vẫn cần được hình thành thông qua quá trình học tập, thực hành.

Những cuộc thi như Go Finance có thể góp phần thu hẹp khoảng cách này bằng cách đặt người học trước các tình huống gần với công việc của chuyên viên phân tích và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Qua đó, sinh viên hiểu rằng một quyết định đầu tư cần có căn cứ, đồng thời phải tính đến trách nhiệm đối với rủi ro có thể phát sinh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đã trao thư mời tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam tới năm thí sinh xuất sắc của đêm chung kết.

Đây là cơ hội để các sinh viên gặp gỡ đại diện cơ quan quản lý chứng khoán các nước, tổ chức quốc tế và các thành viên thị trường, tìm hiểu sâu hơn về quá trình phát triển, hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khép lại mùa giải 2026, Go Finance tiếp tục cho thấy giá trị của mô hình đào tạo gắn với thực hành, nơi sinh viên được thử sức với những tình huống nghề nghiệp trước khi chính thức tham gia thị trường lao động.

Từ cuộc tranh tài của hơn 1.500 sinh viên, thông điệp được đặt ra rộng hơn một danh hiệu quán quân: để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh và bền vững, việc xây dựng thế hệ nhà đầu tư có kiến thức, biết kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm với quyết định của mình cần bắt đầu ngay từ giảng đường đại học.