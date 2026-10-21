Nam sinh viên HUNRE và khát vọng sáng tạo công nghệ xanh

Khi người trẻ chọn hành động vì môi trường

Ô nhiễm không khí đang đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống, đặc biệt tại các đô thị lớn. Từ thực tế đó, Nguyễn Công Chính cùng các thành viên nhóm AGC Intelligent đã lựa chọn phát triển Airguard Clock - đồng hồ thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí, với mong muốn đưa công nghệ đến gần hơn với nhu cầu của cộng đồng.

Nguyễn Công Chính (năm thứ hai, chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững), trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Dự án quy tụ 5 sinh viên HUNRE, thuộc khoa Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững và khoa Công nghệ thông tin. Sự kết hợp giữa kiến thức môi trường và công nghệ giúp nhóm tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, tìm kiếm hướng giải quyết thiết thực cho cuộc sống.

Chia sẻ về ý tưởng, Nguyễn Công Chính cho biết: “Khi lựa chọn phát triển dự án Airguard Clock, chúng mình mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề đang hiện hữu trong cuộc sống, đó là ô nhiễm không khí. Theo chúng mình, bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà có thể xuất phát từ những sáng kiến gần gũi, thiết thực, giúp mọi người quan tâm hơn đến chất lượng không khí xung quanh mình”.

Công Chính (thứ hai, từ phải sang) là trưởng nhóm của dự án Airguard clock – Đồng hồ thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí, đoạt giải Nhất Cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp 2026, do trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức.

Với Chính, hành trình phát triển dự án cũng là quá trình các thành viên học cách biến kiến thức thành sản phẩm có khả năng ứng dụng. Bên cạnh chuyên môn, sự kiên trì, tinh thần học hỏi và khả năng phối hợp là những yếu tố quan trọng giúp nhóm từng bước hoàn thiện ý tưởng.

“Trong quá trình thực hiện dự án, chúng mình nhận ra rằng, để biến một ý tưởng thành sản phẩm có tính ứng dụng, ngoài kiến thức chuyên môn còn cần sự kiên trì, tinh thần học hỏi và khả năng phối hợp giữa các thành viên”, Chính chia sẻ.

Bài toán đưa sản phẩm ra thị trường

Ngày 7/10, tại vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp 2026 với chủ đề “Clean Air in Action - Hành động vì không khí sạch mùa 2”, nhóm AGC Intelligent đã giành giải Nhất, với dự án Airguard Clock. Với Chính và các thành viên, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi ý tưởng, đồng thời tiếp thêm động lực để nhóm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm.

“Giải Nhất cuộc thi là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để nhóm tiếp tục hoàn thiện ý tưởng. Chúng mình hy vọng, Airguard Clock sẽ có cơ hội được phát triển và ứng dụng trong thực tế, góp phần giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí”, Chính nói.

Tuy nhiên, từ một ý tưởng được đánh giá cao đến sản phẩm hoàn chỉnh là hành trình không dễ dàng. Theo Chính, dù nhận thấy Airguard Clock có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường, nhóm vẫn gặp khó khăn lớn về kinh phí nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm. Chi phí linh kiện là một trong những trở ngại đáng kể đối với những sinh viên đang bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Ngoài những tiết học trên giảng đường, Nguyễn Công Chính cũng chủ động tìm tòi, nghiên cứu thêm các tài liệu về nghiên cứu khoa học.

“Chúng mình rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và những đơn vị quan tâm đến công nghệ xanh, đặc biệt là nguồn vốn để tiếp tục phát triển sản phẩm. Đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp nhóm từng bước hiện thực hóa ý tưởng, hoàn thiện Airguard Clock và hướng tới thương mại hóa trên thị trường”, Chính chia sẻ.

Mong muốn ấy cũng phản ánh bài toán mà nhiều dự án sinh viên phải đối mặt: Làm thế nào để vượt qua giới hạn về nguồn lực, tiếp tục thử nghiệm và đưa ý tưởng từ giảng đường đến gần hơn với người sử dụng. Với Airguard Clock, việc hoàn thiện công nghệ, kiểm chứng độ tin cậy và đáp ứng nhu cầu thực tế sẽ là những bước quan trọng trên chặng đường phía trước.

Tiếp sức cho những ý tưởng xanh từ giảng đường

Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp do HUNRE tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tại vòng Chung kết, các đội thi trình bày dự án, trả lời câu hỏi và bảo vệ phương án trước hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia môi trường và giảng viên chuyên môn.

Theo PGS. TS Hoàng Ngọc Khắc - Trưởng khoa Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, HUNRE, sinh viên là lực lượng trẻ có tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và bắt nhịp với sự phát triển của thời đại. Vì vậy, việc động viên, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, sáng tạo khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa lý thuyết trên giảng đường thành những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng.

Sự đồng hành của nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp không chỉ tạo điều kiện để sinh viên thử sức với ý tưởng mới, mà còn có thể mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực cần thiết để phát triển sản phẩm. Với những dự án công nghệ xanh như Airguard Clock, đây là yếu tố đáng chú ý để thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng, khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Với Nguyễn Công Chính, giá trị của hành trình khởi nghiệp không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cơ hội đóng góp cho xã hội bằng tri thức và sự sáng tạo của người trẻ. “Với người trẻ, chúng mình nghĩ rằng, điều quan trọng không chỉ là nhận thức được những vấn đề của xã hội, mà còn phải chủ động tìm kiếm giải pháp và biến những ý tưởng của mình thành hành động cụ thể”, Chính chia sẻ.

Từ giảng đường đến dự án công nghệ vì môi trường, hành trình của AGC Intelligent cho thấy những sáng kiến hữu ích có thể bắt đầu từ chính các vấn đề gần gũi trong cuộc sống. Với sự kiên trì và nguồn lực hỗ trợ phù hợp, những ý tưởng của sinh viên sẽ có thêm cơ hội trở thành sản phẩm mang giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC