Nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích ở TPHCM

Phan Hồng Đức, 28 tuổi, anh trai Khải, cho biết hai anh em thuê trọ tại phường An Phú Đông. Khải mới đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập và đây là ngày thứ tư em đi làm.

Khoảng 14h ngày 16/7, Khải mặc áo xe ôm công nghệ, rời phòng trọ và nói với anh trai sẽ chạy xe về hướng TP Thủ Đức cũ. Đến tối, không thấy em trở về, anh Đức gọi điện, nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Gia đình đang tìm kiếm nam sinh Phan Văn Khải sau khi em mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình sau đó từ Khánh Hòa vào TPHCM tìm kiếm, đồng thời trình báo Công an phường An Phú Đông. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về Khải.

Anh Đức cho biết trước khi mất tích, Khải không có biểu hiện khác lạ và vẫn thường báo cho anh về lịch trình hằng ngày. Cuối tuần đó, nam sinh dự định đi làm thêm cùng nhóm bạn tại một buổi tiệc.

Khải cao khoảng 1,8m, nặng 80kg. Khi rời phòng trọ, nam sinh mặc quần tây xám, áo xe ôm công nghệ Be, đi xe Yamaha Sirius màu xanh, biển số 85B1-630.18.

Gia đình mong người dân nếu có thông tin về Khải hoặc nhìn thấy nam sinh, phương tiện trên liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 hoặc cơ quan công an gần nhất.