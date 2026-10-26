Nam sinh từng giành huy chương Olympic quốc tế trở về trường cũ làm thầy giáo

Từ đấu trường quốc tế trở về làm thầy giáo

Trong danh sách 732 nhà giáo được tiếp nhận đợt 1 vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập ở Thanh Hóa, Nguyễn Đắc Hiếu là cái tên đặc biệt. Anh từng là học sinh chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, giành Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2016. Mười năm sau, cựu học sinh trở về mái trường xưa, lần này với vai trò thầy giáo đứng lớp.

Theo quyết định tiếp nhận của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, từ ngày 1/11/2026, Hiếu sẽ giảng dạy môn chuyên tại chính ngôi trường từng chắp cánh cho ước mơ cho nam sinh.

Hành trình học tập của Hiếu ghi dấu bằng những thành tích nổi bật. Trong hai năm lớp 11 và lớp 12, anh lần lượt giành giải Nhì và giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm 2016, Hiếu là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế và đoạt Huy chương Đồng. Tại kỳ thi năm đó, cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiếu theo học ngành Công nghệ Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc). Năm 2022, anh tốt nghiệp đại học và tiếp tục ở lại trường tham gia nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao quyết định tiếp nhận làm giáo viên dạy môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho anh Nguyễn Đắc Hiếu. Anh: CTV

Với nền tảng chuyên môn cùng kinh nghiệm học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, Hiếu có nhiều lựa chọn cho con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, mong muốn trở về quê hương, đóng góp cho giáo dục đã dần trở thành hướng đi mà anh nghiêm túc cân nhắc.

Cô Nguyễn Thị Phương, cựu giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Sinh của Hiếu, hiện công tác tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết học trò cũ đã chia sẻ với cô về khát vọng đóng góp cho giáo dục quê nhà từ hơn một năm trước.

Trong những lần trò chuyện khi Hiếu còn học tập ở Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông, anh bày tỏ mong muốn giúp học sinh Thanh Hóa có thêm cơ hội tiếp cận với giáo dục quốc tế.

“Khi ấy, tôi khuyến khích Hiếu tìm hiểu các mô hình giáo dục ở những thành phố lớn, tích lũy kinh nghiệm trước khi quyết định hướng đi của mình”, cô Phương chia sẻ.

Theo cô Phương, khi đó, cô chưa nghĩ rằng một ngày Hiếu sẽ trở về, ứng tuyển vào chính ngôi trường cũ. Trước đó, anh đã có công việc tốt tại TPHCM nhưng vẫn dành sự quan tâm cho lĩnh vực giáo dục.

Điều khiến cô ấn tượng ở Hiếu không chỉ là năng lực học tập mà còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.

“Điểm nổi bật nhất ở bạn ấy là khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ nỗ lực hết mình để đạt được”, cô Phương nhận xét.

Bên cạnh đó, Hiếu còn thể hiện khả năng tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm và sự tích cực trong các hoạt động tập thể. Với cô giáo cũ, những phẩm chất ấy là nền tảng quan trọng để anh bước vào nghề giáo, nơi năng lực chuyên môn cần song hành với sự tận tâm và trách nhiệm với học sinh.

Kỳ vọng nối lại mạch thành tích Olympic quốc tế

Quyết định trở về của Hiếu không phải là lựa chọn dễ dàng. Theo cô Phương, Hiếu hiểu rằng khi trở lại Trường THPT Chuyên Lam Sơn với tư cách cựu học sinh từng giành huy chương quốc tế, bản thân sẽ nhận được nhiều kỳ vọng từ thầy cô và các thế hệ học sinh. Vì vậy, Hiếu đã cân nhắc rất nghiêm túc trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nguyễn Đắc Hiếu trong ngày tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông. Ảnh: CTV

Với nền tảng chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm học tập trong môi trường quốc tế, cô Phương tin học trò cũ có nhiều lợi thế để phát triển. Điều cô kỳ vọng hơn cả là Hiếu có thể mang những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để trở về đồng hành cùng học sinh trên hành trình khám phá tri thức và chinh phục những đỉnh cao mới.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn, cũng bày tỏ niềm vui trước sự trở về của cựu học sinh Nguyễn Đắc Hiếu.

Theo thầy Sơn, trong lịch sử nhà trường, nhiều học sinh từng tham gia Olympic quốc tế và giành đủ các loại huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Tuy nhiên, Hiếu là trường hợp đầu tiên từng giành huy chương Olympic quốc tế rồi quay trở lại chính ngôi trường cũ làm giáo viên.

Thầy Sơn cho biết, nhà trường kỳ vọng sự trở về của Hiếu sẽ bổ sung nhân tố chuyên môn cho tổ Sinh học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng tới các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế.

Những năm gần đây, học sinh môn Sinh học của Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt thành tích khá cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, thành tích ở đấu trường quốc tế vẫn chưa có bước tiến như mong đợi. Bởi vậy, sự trở về của Hiếu được kỳ vọng sẽ góp phần khơi lại mạch thành tích từng làm nên dấu ấn của nhà trường.

“Nhà trường mong muốn có những nhân tố từng trưởng thành từ đây, được tiếp cận với môi trường học tập quốc tế rồi quay trở về làm nòng cốt chuyên môn. Hy vọng sự trở về của Hiếu sẽ góp phần nối lại mạch thành tích Olympic quốc tế môn Sinh học của trường”, thầy Sơn chia sẻ.