Nam sinh từng bị chê 'làm màu' vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Lê Trung Nguyên là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn. Hiện tại, Nguyên đang theo học ngành Kinh tế Quốc tế tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyên đạt 9 điểm Toán, 8,5 điểm Ngữ văn và 10 điểm Lịch sử, với tổng điểm ba môn là 27,5.

Tuy vui với thành tích đạt được, Nguyên vẫn có chút tiếc nuối vì cho rằng mình có thể làm tốt hơn.

Từng trượt trường chuyên vì thiếu 0,15 điểm

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyên đã trải qua những kỳ thi với kết quả không như mong đợi. Trong đó, lần trượt ngôi trường chuyên mơ ước vì thiếu 0,15 điểm ở kỳ thi vào lớp 10 là cú sốc lớn nhất.

Bước vào THPT, Nguyên tiếp tục có những kỳ thi đạt kết quả thấp. Nguyên thất vọng, tự trách bản thân và nhiều lần chán nản với mọi thứ. Dù vậy, những cảm xúc ấy chưa bao giờ khiến nam sinh nghĩ đến việc từ bỏ mục tiêu đã đặt ra: “Dù chán nản đến đâu, mình vẫn nghĩ tới ngày bắt đầu và tự nhủ rằng, trên chặng đường nỗ lực, chẳng có gì dễ dàng. Mình chưa lần nào thực sự nghĩ, sẽ từ bỏ mục tiêu ban đầu”.

Lê Trung Nguyên là á khoa đầu vào trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), đạt 27,5 điểm ba môn thi tổ hợp C03.

Cùng với việc tự động viên, Nguyên nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè mỗi khi mất phương hướng. Sự tin tưởng của những người thân yêu có ý nghĩa đặc biệt với Nguyên trong những lúc kết quả học tập không như kỳ vọng. “Gia đình và những người bạn luôn ủng hộ, động viên mình. Đối với mình, sự tin tưởng ấy chính là động lực lớn nhất để vượt qua những khó khăn”, Nguyên nói.

Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyên còn tham gia kỳ thi HSA và đạt tổng điểm 102. Nam sinh bất ngờ khi đạt 46 điểm ở phần thi Khoa học, dù dành ít thời gian cho phần này. Khi nhắc lại kết quả, Nguyên cho rằng mình cũng có phần may mắn.

Chọn học trong tiếng ồn, gác lại những cuộc đi chơi

Để tìm cách học phù hợp, Nguyên từng thử nhiều phương pháp trong quá trình ôn thi, trong đó có lựa chọn học ở môi trường ồn ào, với mong muốn rèn khả năng tập trung.

Nguyên gọi cách học này là “Distracted Study” (Học tập không bị xao nhãng): “Thói quen học trong tiếng ồn là điều mình thấy khá khác biệt so với các bạn. Đôi khi bị nói là ‘làm màu’, nhưng bản thân mình vẫn kiên trì với thói quen này”.

Bên cạnh việc thử cách học, Nguyên đã dành bớt thời gian từ những sở thích cá nhân cho việc ôn thi. “Mình đã phải gác lại những chuyến du lịch với gia đình, các cuộc vui với bạn bè và sở thích chơi game. Tuy nhiên, mình không hối hận mà cảm thấy may mắn vì có lẽ, bản thân đã lựa chọn đúng”, Nguyên chia sẻ.

Bước vào ngành Kinh tế Quốc tế, Trung Nguyên mong muốn có thêm trải nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và theo đuổi niềm yêu thích khám phá.

Đến lúc đăng ký nguyện vọng, Nguyên tiếp tục cân nhắc giữa các trường Sư phạm và một số trường đào tạo Kinh tế. Nguyên lựa chọn ngành Kinh tế Quốc tế tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) vì thấy phù hợp với định hướng bản thân và điều kiện gia đình.

Bước vào môi trường mới, Nguyên muốn tạm gác những thành tích đã có để theo đuổi các trải nghiệm khác. Cậu mong được học hỏi, làm quen với nhiều người và được nhớ đến bởi sự năng động, tinh thần trách nhiệm, cùng niềm yêu thích khám phá.

“Mình mong muốn có thêm cơ hội đi nhiều nơi để thỏa mãn đam mê khám phá và học hỏi của bản thân”, Nguyên nói về mục tiêu trong những năm đại học.

Ảnh: NVCC