Nam sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi bị tạm giữ sau vụ đánh cô giáo ngay tại bục giảng

Trước đó, tối ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao tới đánh cô giáo ngay trong lớp học, khi cô đang đứng trên bục giảng. Trong clip, nam sinh dùng tay đấm vào vùng đầu cô giáo rồi tiếp tục đánh bằng tay còn lại. Cô giáo loạng choạng lùi về phía gần bàn giáo viên, song tiếp tục bị em này đánh.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Một số em hô hoán, can ngăn nam sinh, những em khác chạy lên đỡ cô giáo. Sau sự việc, cô giáo phải nhập viện. Hiện người giáo viên này đang nghỉ ngơi tại nhà, sức khỏe và tâm lý ổn định, có thể trở lại trường trong vài hôm tới.

Nam sinh lao lên đánh cô giáo trên bục giảng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo cáo gửi Đảng ủy xã Nội Bài, sự việc xảy ra vào sáng 19/10 tại lớp 12 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Khi kiểm tra bài cũ, cô giáo dạy Toán cũng là chủ nhiệm lớp, ghi nhận nam sinh và một số em học sinh khác không làm bài tập về nhà. Các em sau đó bị gọi lên đứng ở góc phía trên lớp học.

Trong lúc cả nhóm đang đứng nghe cô giáo tiếp tục giảng bài phía gần cửa lớp, một nam sinh bất ngờ lao tới đấm mạnh vào đầu cô. Theo lãnh đạo địa phương, nam sinh này có học võ.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên, yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Nhà trường thông tin về vụ việc (Ảnh: THPT Mạc Đĩnh Chi)

Được biết sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Hiện Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.