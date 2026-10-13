Nam sinh Trường THCS Hoàng Liệt gieo yêu thương cho đời từ những điều bình dị

Hoàng Trung Hải có sở trường về MC, ca sĩ nhí và thích đọc sách.

Trải nghiệm để thêm yêu quê hương

Hoàng Trung Hải đang là lớp trưởng lớp 8A11, Liên đội trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, Hà Nội). Em cũng là một trong số ít học sinh đại diện của Thủ đô tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Vân Nam - Trung Quốc" kéo dài 7 ngày trong tháng 9 vừa qua với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Nam sinh tâm sự, đây không chỉ là một chuyến đi để em được đến một đất nước mới, được nhìn thấy những thành phố, những cảnh đẹp và tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Với Hải, đây còn là một hành trình để học cách nhìn thế giới rộng hơn, hiểu hơn về tình hữu nghị giữa các dân tộc và trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình.

Hoàng Trung Hải và các bạn trong Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Vân Nam - Trung Quốc.

Điều đầu tiên em cảm nhận được là mỗi đất nước đều có lịch sử, văn hóa và những nét đẹp riêng cần được trân trọng. Đến Vân Nam, em được tìm hiểu về con người, cuộc sống, văn hóa và những giá trị lịch sử của địa phương. Khi mình bước ra khỏi lớp học để trải nghiệm thực tế, em học được rất nhiều điều bổ ích.

Em cũng có cơ hội gặp gỡ những bạn trẻ và các anh chị đến từ nhiều nơi. Dù khác nhau về ngôn ngữ, môi trường sống và văn hóa, nhưng khi cùng trò chuyện, cùng học tập và cùng tham gia các hoạt động, em nhận ra rằng ước mơ của những người trẻ có rất nhiều điểm giống nhau là được học tập tốt, được sống trong hòa bình, được yêu thương gia đình và mong muốn đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Chuyến đi đến Vân Nam - Trung Quốc giúp Hải thu được nhiều bài học quý giá.

Qua chuyến đi, nam sinh càng hiểu rằng hòa bình và tình hữu nghị không phải là những điều xa vời. Hòa bình bắt đầu từ sự tôn trọng, từ việc biết lắng nghe và hiểu nhau. Tình hữu nghị giữa các dân tộc cũng được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm và sự chân thành của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ phải biết gìn giữ và biết tôn trọng giữa các dân tộc.

"Là một thiếu niên Việt Nam, em càng trân trọng hơn lịch sử của dân tộc mình. Em hiểu rằng yêu quê hương, đất nước không chỉ là tự hào về những gì cha ông đã làm được, mà còn là cố gắng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và biết giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam. Sau 7 ngày, điều em mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp mà là những trải nghiệm quý giá để em trưởng thành hơn" - Hoàng Trung Hải bày tỏ.

Lan tỏa điều tử tế trong cộng đồng

Hoàng Trung Hải (thứ 4 từ trái qua) tích cực tham gia làm MC của nhiều chương trình dành cho thiếu nhi được tổ chức tại Hà Nội.

Theo chia sẻ từ nhà giáo Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt, không chỉ là một MC nhí tự tin trên sân khấu, một ca sĩ nhí được nhiều khán giả yêu mến, Hoàng Trung Hải còn là một đội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động cộng đồng; âm thầm mang những món quà nhỏ, những lời ca tiếng hát và sự chân thành đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối tuần, Hải thường đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Nắng Ấm trong các chương trình phát quà đêm cho người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Cậu học trò nhỏ cùng các anh chị tình nguyện viên chuẩn bị từng suất ăn, từng phần quà và trực tiếp trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó không đơn giản là một hoạt động thiện nguyện mà còn là cơ hội để em học cách quan tâm đến người khác.

Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn giản dị mà em nhận được sau một phần quà nhỏ lại trở thành động lực để Hải tiếp tục hành trình của mình. Không chỉ tham gia những chương trình thường kỳ, vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lễ Vu Lan, Tết Trung thu, Hải còn tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hải tặng những món quà nhỏ đến các mảnh đời còn khó khăn ngoài xã hội.

Em đã nhiều lần đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi có những em nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Ở đó, tiếng hát của một cậu học trò có thể chưa làm thay đổi hoàn cảnh của một bệnh nhi, nhưng có thể mang đến một nụ cười, một phút giây vui vẻ và thêm niềm tin cho các em cùng gia đình.

Hoàng Trung Hải cũng thường xuyên đến những cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để cùng các em sinh hoạt, ca hát, vui chơi và trao tặng những món quà yêu thương. Có những chương trình không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay của hàng trăm khán giả. Nhưng chính những nơi ấy lại để lại trong Trung Hải những cảm xúc sâu sắc nhất.

Đó là nụ cười của một em nhỏ đang điều trị bệnh. Là ánh mắt hạnh phúc của một em bé mồ côi khi nhận được món quà. Là một cái ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn. Từ những trải nghiệm ấy, Hải dần hiểu rằng giá trị của nghệ thuật không chỉ nằm ở những lời ca, tiếng hát mà còn ở khả năng kết nối con người, lan tỏa yêu thương và đem đến những điều tích cực cho cộng đồng.

Hoàng Trung Hải (trái) cùng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân và bạn học tại Trường THCS Hoàng Liệt.

Nam sinh chia sẻ: "Có những chuyến đi không chỉ để đến một vùng đất mới, mà còn để trái tim được mở rộng hơn bởi những điều bình dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Những chuyến thiện nguyện đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Chế Tạo (Lào Cai) hay chuyến đi cùng các cô chú, anh chị xây dựng và khánh thành Trường Mầm non Mường Lát, Thanh Hóa là một kỷ niệm sẽ theo em suốt cuộc đời".

Ngay từ nhỏ, Hải đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt ở vai trò người dẫn chương trình và ca sĩ. Bằng sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu, em xuất sắc giành danh hiệu Quán quân Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC Nhí toàn quốc" năm 2023. Đây cũng là bước ngoặt giúp Hải có thêm nhiều cơ hội được đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng trên cả nước.

Điều đáng quý là Hoàng Trung Hải cũng luôn mong muốn dùng lời dẫn, tiếng hát và sự chân thành của mình để truyền cảm hứng về lối sống đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến mọi người. Đó cũng là lý do em tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng, các hoạt động tri ân, gây quỹ và những sự kiện mang ý nghĩa nhân văn.