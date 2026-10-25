Nam sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam nuối tiếc ở sân chơi quốc tế

Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam ghi dấu ấn với bảng thành tích ấn tượng gồm: Huy chương Bạc Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2026, Huy chương Vàng Olympic Vật lý Bắc Âu 2026 và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2025–2026.

Trước đó, Quân giành Huy chương Vàng Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên và Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2025. Nhưng với Quân, trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế em luôn có những tiếc nuối, khi để mất điểm đáng tiếc. Trở về sau khi giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm nay, Quân đang dồn hết tâm sức để ôn thi học sinh giỏi quốc gia với quyết tâm phục thù.

Bùi Nguyên Hồng Quân, nam sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (ảnh: Hà Linh)

Từ mê Toán học đến cú quay xe

Từ nhỏ, Quân ham mê môn Toán. Đến năm lớp 7, thấy anh trai say sưa học Vật lý, Quân tò mò tìm hiểu thử và nhanh chóng bị cuốn hút.

"Điểm thú vị nhất của Vật lý là mình có thể dùng các phương trình để miêu tả những hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh", Quân chia sẻ.

Để theo học ngôi trường chuyên danh giá, nam sinh phải rèn tính tự lập từ sớm. Nhà cách trường gần 10 km, từ năm lớp 6, Quân đã tự đi học bằng xe buýt. Mỗi ngày, em dậy từ 6h sáng để kịp chuyến xe và phải mất một giờ mới đến trường nhưng khó khăn, vất vả chưa bao giờ nản chí.

Lên THPT, từ lớp 10, nam sinh cho biết đã dành tới 10 tiếng mỗi ngày để học Vật lý.

Nói về phương pháp học, Quân cho biết em ưu tiên luyện các bộ đề của thầy cô và thường xuyên hỏi kinh nghiệm, tài liệu từ các anh chị chuyên Lý khóa trước.

Năm lên lớp 11, Quân bắt đầu tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Thời điểm căng thẳng, vì có nhiều bài nên Quân thường xuyên thức khuya để học.

"Có những hôm gặp bài Toán khó, nằm cũng không ngủ được nên em thức đến sáng để tìm cách giải quyết bằng được", Hồng Quân nói. Quân chia sẻ, những lúc rảnh rỗi, em vẫn chơi game, lướt mạng xã hội để giải trí nhưng chỉ sử dụng một cách có chừng mực, không sa đà.

Với những bài Toán quá khó, thay vì phải nhắn tin hỏi thầy cô giáo, nam sinh sử dụng AI như một gia sư 24 giờ, có thể hỏi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, em không lạm dụng AI để giải bài tập nâng cao vì nhận thấy nhiều cách giải chưa thực sự tối ưu.

Dù đạt giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia ngay từ lớp 11, Quân vẫn chưa hài lòng nên quyết tâm phục thù trong kỳ thi năm nay.

Nam sinh chia sẻ, đề thi năm ngoái đã có nhiều câu hỏi tăng tính ứng dụng, dài 4 trang làm trong 180 phút. Do áp lực phòng thi, Quân nghĩ đề khó hơn thực tế nên loay hoay tìm phương pháp giải quá phức tạp, dẫn đến sai sót ở những câu hỏi đơn giản nên mất điểm ở 2 câu.

Cảm giác tiếc nuối tiếp tục lặp lại tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Quân cùng đội tuyển trải qua hơn 2 tháng ôn luyện lý thuyết và có một tuần thực hành ngắm sao tại nhà chiếu hình ở Nha Trang. Dù ở nhà thao tác kính thiên văn rất thành thạo, nhưng khi bước vào kỳ thi quốc tế đầu tiên, tâm lý không vững vàng khiến em không tìm thấy thiên thể theo yêu cầu. Sự cố này khiến Quân mất trắng 15 điểm ở phần thực hành sử dụng kính và kéo theo 20 điểm ở phần thi tiếp theo, đánh mất tổng cộng 35 trên thang điểm 600.

"Cả hai kỳ thi em đều làm không đúng phong độ vì thiếu tự tin và bị áp lực. Đó là những bài học rất đắt giá", Quân nói.

Hồng Quân nhận huy chương tại Cuộc thi OLympic Vật lý Bắc Âu.

Không chỉ áp lực về bài vở, thời gian ôn thi đội tuyển cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nam sinh. Việc liên tục ăn đồ ăn ngoài trong 2 tháng ôn thi Olympic Thiên văn cũng khiến cân nặng của Quân tăng từ 72kg lên 80kg. Tuy nhiên, Quân cho biết em hoàn toàn có thể tự kiểm soát lại vóc dáng khi tự vào bếp nấu các món ăn lành mạnh.

Nói về định hướng tương lai, Hồng Quân cho biết em đang hướng tới mục tiêu đi du học ngành Điện - Điện tử tại Singapore, con đường mà nhiều anh chị cựu học sinh chuyên Lý đã lựa chọn.

"Lý do là vì ở đó có nhiều cơ hội phát triển. Còn việc đi sâu vào chuyên ngành hẹp nào thì phải bước vào môi trường đại học con mới quyết định chính xác được," Hồng Quân bộc bạch về ước mơ của mình.

Từng khóc để xin học trường chuyên

Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là hình bóng thầm lặng, tinh tế của người mẹ luôn kiên trì đồng hành cùng con.

Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ của Hồng Quân chia sẻ, ngay từ nhỏ con trai đã chăm chỉ, có năng khiếu Toán học vượt trội. Bước vào cấp 2, dù gia đình muốn hướng con học gần nhà để tiện đi lại, nhưng khi đỗ cùng lúc 3 ngôi trường chất lượng cao (Ngôi Sao, Lương Thế Vinh và THCS Hà Nội - Amsterdam), Quân đã khóc xin đi học ở Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam nên bố mẹ đã tôn trọng nguyện vọng để nam sinh bước chân vào môi trường mơ ước.

Nhà xa, mỗi ngày Quân đều bền bỉ tự bắt hai tuyến xe buýt để đến trường. Lịch học dày đặc cả ngày khiến em hầu như không tham gia các lớp học thêm bên ngoài. Thay vào đó, nam sinh rèn cho mình tinh thần tự học đáng kinh ngạc: tự mày mò, đào sâu tài liệu và chủ động xây dựng phương pháp học phù hợp cho riêng mình.

Năm lên lớp 10, Quân từng đắn đo giữa việc chuyển sang Chuyên KHTN hay ở lại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam Hà Nội. Nhận thấy môi trường Chuyên Ams giúp con có nhiều cơ hội tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, phát triển toàn diện hơn, chị Thơm đã nhờ cô giáo cũ phân tích, định hướng. Sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình đã thuyết phục Quân tiếp tục gắn bó với mái trường này.

Để đồng hành cùng con trong giai đoạn ôn luyện đội tuyển căng thẳng, gia đình xin cho Quân ở nhờ nhà thầy giáo gần trường nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển.

Rời xa sự bao bọc của gia đình, Quân tự chăm sóc bản thân, biết nấu ăn từ sớm, duy trì tập gym nâng cao thể lực và tự ôn tập Tiếng Anh để sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) - Singapore.

Không chỉ sở hữu tư duy sắc bén, Hồng Quân còn được bạn bè đánh giá là hào sảng, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ và làm chỗ dựa tinh thần cho bạn bè những lúc khó khăn.

Trong kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026, nam sinh thường chủ động ăn chung với thí sinh từ các quốc gia khác để được chuyện trò, giao lưu và học hỏi các bạn.