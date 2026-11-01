Nam sinh trường Ams Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026

Nam sinh trường Ams vô địch Olympia

Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Phần thi Về đích

Đây là vòng thi có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chung cuộc. Các thí sinh lần lượt lựa chọn gói câu hỏi và mức điểm, thể hiện chiến thuật, khả năng xử lý tình huống cũng như bản lĩnh trước áp lực.

Anh Đức thi đầu tiên vì là người dẫn đầu ở phần thi trước. Em chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Dù trả lời sai hai câu đầu, nam sinh trường Ams đã tạo bước ngoặt ở câu hỏi Ngôi sao Hy vọng về nhà văn Nguyễn Tuân.

Câu trả lời chính xác giúp Đức giành 40 điểm, nâng tổng điểm lên 210.

Đoàn Lê Anh Đức

Ở lượt thi của Lý Thái Dương, Anh Đức tiếp tục tận dụng cơ hội giành điểm từ câu hỏi đối thủ trả lời sai, trong đó có câu hỏi về loại DNA dùng để xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Đến lượt Gia Bảo, Anh Đức tiếp tục bấm chuông trả lời đúng câu hỏi, giành thêm 20 điểm và nâng tổng điểm lên 260.

Ở lượt thi cuối cùng, Nguyễn Huy Quang Minh kết thúc với 180 điểm.

Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức giành chức vô địch Olympia 2026 với 260 điểm, Quang Minh về nhì với 180 điểm, Gia Bảo đạt 165 điểm và Thái Dương có 115 điểm.

Khánh Hòa giành giải Nhất phần thi tại bốn điểm cầu

Bên cạnh màn tranh tài của bốn nhà leo núi tại trường quay, đại diện các điểm cầu Hưng Yên, Hà Nội, Khánh Hòa và Phú Thọ cũng tham gia phần thi giao lưu với ba câu hỏi.

Sau ba câu hỏi, điểm cầu Khánh Hòa xuất sắc giành giải Nhất. Điểm cầu Phú Thọ xếp thứ Nhì, trong khi Hưng Yên và Hà Nội đồng giải Ba.

Theo cơ cấu giải thưởng của nhà tài trợ THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, điểm cầu Khánh Hòa nhận phần quà trị giá 10 triệu đồng; Phú Thọ nhận 5 triệu đồng; Hưng Yên và Hà Nội mỗi điểm cầu nhận 3 triệu đồng.

Phần thi Tăng tốc

Vòng thi Tăng tốc bắt đầu với bốn câu hỏi liên tiếp. Đây là thử thách đòi hỏi khả năng quan sát, phân tích, tư duy nhanh và phản xạ chính xác của các thí sinh.

Anh Đức tạm vươn lên dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc

Sau phần thi Tăng tốc, Đoàn Lê Anh Đức, đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bứt phá lên vị trí dẫn đầu với 190 điểm.

Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) xếp thứ hai với 155 điểm, Lý Thái Dương (Phú Thọ) đạt 145 điểm và Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) có 130 điểm.

Đáng chú ý, Quang Minh có màn lội ngược dòng ấn tượng từ vị trí cuối bảng, trong khi Anh Đức tạo lợi thế trước chặng đua quyết định.

Bốn nhà leo núi chuẩn bị bước vào phần thi Về đích, nơi chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia 2026 sẽ được xác định.

Phần thi Vượt chướng ngại vật

Sau hai phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Lý Thái Dương (Phú Thọ) tạm đứng ở vị trí số một với 95 điểm.

Thái Dương tạm dẫn đầu sau hai phần thi.

Tiếp đó là Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội) với 90 điểm và Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) với 85 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) hiện có 20 điểm. Khoảng cách giữa ba vị trí dẫn đầu chỉ 10 điểm.

Cuộc đua được dự báo còn nhiều bất ngờ khi các thí sinh chuẩn bị bước vào phần thi Tăng tốc - nơi tốc độ tư duy và khả năng xử lý chính xác có thể tạo nên bước ngoặt về điểm số.

Phần thi Khởi động

Đây là vòng thi mở màn, tạo cơ hội để các thí sinh tích lũy điểm số và thiết lập lợi thế ban đầu. Bốn nhà leo núi lần lượt trải qua các lượt thi riêng trước khi bước vào phần thi chung.

Sau phần thi khởi động riêng, Nguyễn Huy Quang Minh giành 10 điểm; Đoàn Lê Anh Đức được 30 điểm; Trần Võ Gia Bảo: 30 điểm; Lý Thái Dương: 50 điểm.

Phần thi Khởi động chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với lợi thế thuộc về Lý Thái Dương (Phú Thọ). Nam sinh vươn lên dẫn đầu với 85 điểm.

Xếp ngay sau là Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội) với 80 điểm. Trong khi đó, Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) đạt 35 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên) có 10 điểm.

Màn giới thiệu ấn tượng của thí sinh

Nguyễn Huy Quang Minh là thí sinh thi đấu đầu tiên. Tại điểm cầu Hưng Yên, gia đình, thầy cô, bạn bè và khán giả tập trung cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh.

Nguyễn Huy Quang Minh

Địa điểm tổ chức là Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Quang Minh là nhà leo núi giành chiến thắng quý III với 225 điểm. Trước đó, nam sinh từng gây chú ý khi đạt 345 điểm tại cuộc thi tháng.

Tiếp nối là điểm cầu Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội, nơi thầy cô, học sinh và người thân có mặt để cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức. Em là người thi thứ 2.

Anh Đức giành chiến thắng quý IV với 220 điểm, trở thành đại diện cuối cùng ghi tên vào trận chung kết năm nay. Nam sinh từng đạt 330 điểm ở cuộc thi tháng, cho thấy khả năng bứt phá đáng chú ý.

Ở vị trí thứ 3 là Trần Võ Gia Bảo. Tại Khánh Hòa, điểm cầu được đặt ở Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải. Trần Võ Gia Bảo là nhà leo núi nhất quý I với 175 điểm. Nam sinh từng đạt 260 điểm tại cuộc thi tuần và 210 điểm ở cuộc thi tháng trước khi giành tấm vé vào chung kết.

Lý Thái Dương.

Tiếp đó là Lý Thái Dương. Điểm cầu tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ. Lý Thái Dương giành chiến thắng quý II với 200 điểm. Nam sinh lần lượt đạt 190 điểm ở cuộc thi tuần và 180 điểm ở cuộc thi tháng.

Bốn nhà leo núi xuất hiện

Mở đầu chương trình là tiết mục nghệ thuật mang tên “Đường lên đỉnh núi”.

Tiếp đó MC giới thiệu các đại biểu, khách mời, Ban cố vấn, đại diện các đơn vị đồng hành, gia đình và nhà trường của bốn thí sinh. Không khí tại trường quay và các điểm cầu đang nóng lên trước giờ tranh tài.

Trước đó, các thí sinh bốc thăm vị trí xuất phát: Nguyễn Huy Quang Minh, Đoàn Lê Anh Đức, Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương.

Màn bốc thăm thứ tự xuất phát của 4 nhà leo núi. (Clip: VTV)

Cảm xúc của nhà leo núi trước chung kết

Ai sẽ sở hữu vòng nguyệt quế danh giá?

Có gì đặc biệt ở Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26?

Vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 mang theo thông điệp sâu sắc: “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”.

Vòng nguyệt quế danh giá được mạ vàng thật 24K và phủ nano với kỹ thuật cao.

Bốn điểm cầu sẵn sàng ‘tiếp lửa’

Tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội là địa điểm đặt điểm cầu cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành chiến thắng quý IV, trở thành đại diện cuối cùng ghi tên vào trận chung kết.

Không khí rộn ràng tại điểm cầu Hà Nội.

Tại Khánh Hòa, Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, được lựa chọn làm điểm cầu tiếp lửa cho Trần Võ Gia Bảo. Đây là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt với địa phương khi người dân cùng hướng về hành trình chinh phục Olympia của nam sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.

MC Thái Trang cùng các cổ động viên tại điểm cầu Khánh Hòa.

Dàn cổ động viên cổ vũ nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo theo phong cách các chú bộ đội.

Tại Phú Thọ, điểm cầu được đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là nơi thầy cô, bạn bè và người dân địa phương tập trung cổ vũ Lý Thái Dương, nhà vô địch quý II.

Hình ảnh từ điểm cầu Phú Thọ.

Tại Hưng Yên, điểm cầu đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Các học sinh, thầy cô, phụ huynh và người dân sẽ cùng hội tụ, tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Huy Quang Minh.

Bốn địa phương, bốn điểm cầu nhưng cùng chung một kỳ vọng: đại diện thí sinh sẽ thi đấu tự tin, bình tĩnh và có một trận chung kết đáng nhớ, mang vinh quang cho quê nhà.

Không khí tưng bừng, náo nức tại 4 điểm cầu - sẵn sàng tiếp lửa cho các nhà leo núi chinh phục trận Chung kết năm gay cấn tìm ra chủ nhân ngôi vô địch và vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Bốn nhà leo núi sẵn sàng tranh tài

Sáng 1/11, hàng triệu khán giả yêu mến Đường lên đỉnh Olympia hướng về trận chung kết năm thứ 26. Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu trí quyết định để tìm ra chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Bốn thí sinh góp mặt gồm Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

4 nhà leo núi của chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” 2026: Trần Võ Gia Bảo, Đoàn Lê Anh Đức, Lý Thái Dương và Nguyễn Huy Quang Minh.