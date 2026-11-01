Nam sinh trường Ams Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Thái Trang (Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải - điểm cầu Khánh Hòa), MC Minh Tân (Khu vực Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" - điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (Bảo tàng Hà Nội - điểm cầu Hà Nội).

Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

01/11/2026 11:02

video Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi Anh Đức giành chiến thắng

Thầy cô giáo của Anh Đức và các bạn học tại rường quay vỡ òa khi Anh Đức giành chiến thắng. Clip: Gia Linh

Không khí ăn mừng ở Bảo tàng Hà Nội. Clip Duy Phạm

01/11/2026 11:01

report Nam sinh trường Ams Đoàn Lê Anh Đức giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Kết quả chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) giành chức Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Như vậy, hành trình chinh phục đỉnh Olympia năm thứ 26 đã tìm được chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá. Vượt qua những màn tranh tài căng thẳng và đầy kịch tính, Đoàn Lê Anh Đức – học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

01/11/2026 10:56

report Quang Minh ghi điểm Ngôi sao hy vọng

Quang Minh với 120 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm.

Câu hỏi đầu, Quang Minh ghi điểm.

Câu thứ hai, cậu để Thái Dương giành được quyền trả lời, nhưng không đưa ra được câu hỏi chính xác.

Câu thứ ba, Quang Minh lựa chọn Ngôi sao hy vọng và ghi điểm để về vị trí với 180 điểm.

01/11/2026 10:54

report Gia Bảo lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm

Gia Bảo với 185 điểm là thí sinh thứ ba thi Về đích, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm.

Câu hỏi đầu, cậu để Anh Đức giành được điểm.

Câu thứ hai, Gia Bảo ghi điểm.

Câu hỏi thứ ba, Gia Bảo lựa chọn Ngôi sao hi vọng, nhưng không thành công. Anh Đức nhấn chuông trả lời sai và bị trừ điểm.

Gia Bảo về vị trí với 165 điểm.

01/11/2026 10:38

report Thái Dương không thành công nâng điểm số

Thái Dương với 165 điểm là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích. Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số.

Câu hỏi đầu tiên, cậu để Quang Minh nhấn chuông trả lời nhưng không thành công.

Câu hỏi thứ hai về tiếng Anh, Thái Dương đánh mất điểm vào tay Gia Bảo.

Câu hỏi thứ ba, Thái Dương lựa chọn Ngôi sao hy vọng. Anh Đức đã nhấn chuông và ghi điểm để củng cố vị trí dẫn đầu.

Thái Dương về vị trí với 115 điểm.

01/11/2026 10:35

photo Màn ăn mừng của điểm cầu Hà Nội sau khi Anh Đức trả lời đúng câu hỏi Ngôi sao hy vọng

Màn ăn mừng của điểm cầu Hà Nội sau khi Anh Đức trả lời đúng câu hỏi Ngôi sao hy vọng. Ảnh: Duy Phạm

01/11/2026 10:33

video Không khí cổ vũ tại điểm cầu Phú Thọ phần thi Về đích

Không khí cổ vũ tại điểm cầu Phú Thọ phần thi Về đích. Clip: Thu Hằng

01/11/2026 10:29

photo Điểm cầu Phú Thọ trong phần thi dành cho khán giả

Điểm cầu Phú Thọ trong phần thi dành cho khán giả. Clip: Thu Hằng

Điểm cầu Hà Nội trong phần thi dành cho khán giả.

Các cổ động viên tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội cổ vũ cuồng nhiệt cho Anh Đức. Ảnh: Duy Phạm

01/11/2026 10:24

report Anh Đức ghi điểm với Ngôi sao hy vọng

Phần thi Về đích, Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào thi, lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm.

Câu hỏi đầu tiên cậu để Thái Dương có cơ hội trả lời chính xác đáp án 188 và giành được điểm.

Câu hỏi thứ hai, Anh Đức không ghi điểm.

Câu hỏi thứ ba, Anh Đức lựa chọn Ngôi sao hy vọng. Ngay khi câu hỏi xuất hiện Anh Đức đã đưa ra đáp án chính xác “Nguyễn Tuân”.

Anh Đức về vị trí với 210 điểm.

01/11/2026 10:23

report Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích

Phần thi Về đích, Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào thi, lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên cậu để Thái Dương có cơ hội trả lời.

01/11/2026 10:20

photo Kết quả vòng thi Tăng tốc

Sau bốn cơ hội tăng tốc, Anh Đức vươn lên vị trí dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm, Quang Minh 130 điểm.

01/11/2026 10:12

report Anh Đức bứt tốc ấn tượng, vươn lên dẫn đầu

Phần thi Tăng tốc gồm 4 câu hỏi tư duy, hình ảnh, UQ hoặc dữ liệu nhanh. Điểm số giảm dần theo thứ tự trả lời nhanh và đúng (từ 40, 30, 20, 10 điểm), tối đa 160 điểm.

Sau mỗi câu hỏi, thứ hạng của mỗi thí sinh trong đoàn leo núi đã có sự thay đổi.

Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh có thêm 40 điểm và Anh Đức 30 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai, Quang Minh tiếp tục giành 40 điểm, Thái Dương 30 điểm. Với việc ghi điểm ở câu hỏi thứ hai này, Quang Minh đã vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi.

Ở câu hỏi thứ ba, Anh Đức đạt 40 điểm, Gia Bảo 30, Quang Minh 20 điểm. Lúc này, Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 160 điểm, Thái Dương 125 điểm, Quang Minh 120 điểm, Gia Bảo 115 điểm.

Ở câu hỏi thứ tư, Gia Bảo 40, Anh Đức 30 đểm, Thái Dương 20 điểm, Quang Minh 10.

Sau bốn cơ hội tăng tốc, Anh Đức vươn lên vị trí dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm, Quang Minh 130 điểm.

Câu hỏi đầu tiên: Những nơi nào sau đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới? Đáp án gồm quần đảo Cát Bà, Phong Nha - Kẻ Bàng và rừng ngập mặn Cần Giờ. Câu hỏi thứ hai yêu cầu sắp xếp các mốc sự kiện lịch sử theo đúng trình tự. Quang Minh, Thái Dương ghi điểm. Câu hỏi thứ ba yêu cầu thí sinh giải mật mã gồm 10 ký tự. Ba thí sinh Anh Đức, Gia Bảo và Quang Minh đưa ra đáp án chính xác: 500 ngày đêm. Câu hỏi cuối cùng yêu cầu phải đoán từ khóa gồm hai chữ cái. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Lễ”.

01/11/2026 10:09

Khán giả tại trường quay reo hò sau khi Anh Đức thành công nâng điểm số. Clip: Gia Linh

01/11/2026 10:02

video Gia Bảo chinh phục ẩn số chướng ngại vật, cuộc đua thêm kịch tính

Gia Bảo nhanh chóng giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật, cuộc đua trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 càng thêm kịch tính. Khoảng cách điểm số giữa các thí sinh trong tốp dẫn đầu chỉ 5 điểm.

"Sau phần thi Khởi động, mình rất tự hào về kết quả và phong thái trả lời của bạn Thái Dương. Bạn chơi trong trạng thái tâm lý cân bằng rất tuyệt vời." - Cô Điêu Thị Ngọc Hoa - giáo viên chủ nhiệm của nam sinh Lý Thái Dương chia sẻ tại điểm cầu Phú Thọ.

Không khí cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương tại điểm cầu Phú Thọ. Clip: Thu Hằng

01/11/2026 09:58

photo Kết quả phần thi Vượt chướng ngại vật

Nam sinh Đất Tổ Lý Thái Dương đang dẫn đầu đoàn đua, với 95 điểm.

01/11/2026 09:49

report Gia Bảo liều nhấn chuông, giải mã thành công chướng ngại vật

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 8/3/1946, tại sân SEPTO (sau này là sân Hàng Đẫy), trong trận đấu bóng đã giữa đội Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu và đội Vệ quốc đoàn, ai là người được mời xuống đá quả bóng danh dự, thay cho tiếng còi khai mạc trận đấu này?

Quang Minh, Anh Đức, Thái Dương ghi điểm với đáp án “Bác Hồ”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Mô hình ASK là mô hình đánh giá năng lực được sử dụng phổ biến trên thế giới, bao gồm ba yếu tố là “Thái độ”, “Kiến thức” và yếu tố nào nữa?

Ngay lập tức, Gia Bảo nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và trả lời chính xác là “Tự học”, giúp nam sinh Khánh Hòa có được 85 điểm.

Gia Bảo giải thành công ẩn số chướng ngại vật.

Sau hai phần thi, Thái Dương vẫn dẫn đầu đoàn đua, với 95 điểm, Anh Đức 90 điểm, Gia Bảo 85 điểm, Quang Minh 20 điểm.

01/11/2026 09:33

report Thái Dương có phần thi khởi động riêng gần như hoàn hảo

Phần thi Khởi động được chia làm hai lượt thi riêng và chung. Lượt thi riêng, mỗi thí sinh sẽ trả lời 6 câu hỏi; trả lời đúng được 10 điểm. Lượt thi chung với 12 câu hỏi, thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời, trả lời đúng có thêm 10 điểm/câu, trả lời sai hoặc quá thời gian suy nghĩ bị trừ 5 điểm.

Ở phần thi riêng, Thái Dương đã có phần khởi động ban đầu khá hoàn hải khi giành được 50 điểm. Tiếp đến Anh Đức và Gia Bảo cùng được 30 điểm, Quang Minh 10 điểm.

Ở phần thi chung, các thí sinh đã mang đến sức nóng cho trận chung kết. Liên tiếp những tiếng chuông giành quyền trả lời đến từ Anh Đức, Thái Dương và Gia Bảo.

Phần thi mở đầu khép lại, Thái Dương dẫn đầu với 85 điểm, Anh Đức 80 điểm, Gia Bảo 35 điểm, Quang Minh 10 điểm.

Kết quả của các nhà leo núi sau phần thi Khởi động.

Không khí trường quay bùng nổ sau khi phần thi khởi động khép lại. Hàng loạt tiếng hò reo, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các nhà leo núi. Clip: Gia Linh

01/11/2026 09:32

report Gia đình và bạn học chúc Quang Minh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng

Tại điểm cầu Hưng Yên, các cổ động viên có mặt sớm để cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên). Tại chương trình, cô giáo dạy lớp Quang Minh chia sẻ, Quang Minh ở lớp rất hay hát và hay nhắc nhở các bạn ít xem mạng xã hội, nhắc nhở các bạn học tập.

Cũng từ điểm cầu, gia đình và thầy cô, bạn học Quang Minh đã đồng thanh hô vang: “Quang Minh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng”.

01/11/2026 09:27

photo 4 nhà leo núi xuất hiện tại trường quay

Các chàng trai đã sẵn sàng cho trận chung kết.

01/11/2026 09:24

report Chia sẻ của 4 nhà leo núi

Từ trường quay S14 – nơi diễn ra trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, chương trình kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu truyền hình: Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ, Khánh Hòa.

Trong video tự giới thiệu, 4 thí sinh đã bày tỏ tình yêu quê hương đất nước và giới thiệu nhiều nét đặc sắc của quê hương.

Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) đứng ở vị trí thứ nhất trong đoàn leo núi. Trong video giới thiệu bản thân, Quang Minh bày tỏ niềm yêu thích với môn Sinh học và tự hào là học sinh lớp chuyên Sinh của trường.

Quang Minh giới thiệu vẻ đẹp quê hương Hưng Yên, từ những cánh đồng lúa, ruộng muối đến các di tích lịch sử và đặc sản địa phương như báy cáy, nhãn lồng…

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) xuất phát ở vị trí thứ hai. Trong video giới thiệu, Anh Đức ghi dấu ấn với khát vọng viết tiếp những trang sử vẻ vang; thể hiện niềm yêu thích môn Lịch sử và tự hào là học sinh chuyên Sử. Với Anh Đức, tình yêu lịch sử là nguồn cảm hứng hun đúc tinh thần, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) xuất phát ở vị trí thứ ba. Trong video giới thiệu bản thân, Gia Bảo chia sẻ niềm yêu thích môn Hóa học, đặc biệt là thực hành thí nghiệm; cùng mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc văn hóa lịch sử của vùng đất Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.

Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ tư. Trong video giới thiệu, nam sinh thể hiện niềm yêu thích với môn Hóa học và sự tò mò về thế giới khoa học. Đặc biệt, tinh thần không bỏ cuộc của thần tượng Cristiano Ronaldo cũng trở thành nguồn cảm hứng, giúp Thái Dương rèn luyện bản lĩnh qua hành trình chinh phục Olympia.

01/11/2026 09:14

report Không khí náo nhiệt tại điểm cầu Phú Thọ, tiếp lửa cho Lý Thái Dương

Tại điểm cầu Phú Thọ, các cổ động viên đã mang đến không khí náo nhiệt, tưng bừng để tiếp sức cho Lý Thái Dương.

Chia sẻ tại chương trình, Hoàng - bạn thân của Thái Dương cho biết: "Chúng em tập để cùng mang tới nhà leo núi tinh thần thoải mái, tự tin. Bạn Dương có cá tính mạnh mẽ, có lúc trầm tư, hài hước, sôi nổi."

Cùng với Hoàng, Duy Tuấn – bạn học cùng lớp với Thái Dương chia sẻ, dù kết quả thế nào ở tất cả các vòng thi, đều sẽ luôn trải thảm đỏ chào đón Thái Dương về, ôm lấy bạn và tung bạn lên trên không, đến khi nào mỏi tay thì thôi. “Lý Thái Dương chào đỉnh vinh quang, tâm lý vững vàng, muôn vàn chiến thắng” là lời cổ vũ của bạn thân dành cho Thái Dương.

Không khí náo nhiệt tại điểm cầu Phú Thọ, tiếp lửa cho Lý Thái Dương. Ảnh: Thu Hằng

01/11/2026 09:03

report Không khí tại điểm cầu Khánh Hòa vô cùng náo nhiệt

Không khí tại điểm cầu Khánh Hòa vô cùng náo nhiệt. Clip: Thế Quang

Tại điểm cầu Khánh Hòa, cổ động viên đã mang đến màn flashmob và nhiều món quà đặc biệt gắn với đặc sản quê hương để tiếp sức cổ vũ Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa).

Tại chương trình, nghệ nhân Châu Thị Tính đến từ làng gốm Bầu Trúc đã mang sản phẩm di sản gốm Chăm đến tặng Gia Bảo: “Chúc Gia Bảo vô địch”!

01/11/2026 08:58

video Anh tài It's CHARLES chuẩn bị cho tiết mục trong trận chung kết

Anh tài It's CHARLES chuẩn bị cho tiết mục trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26. Clip: Gia Linh

Anh tài It's CHARLES mang đến sân khấu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 ca khúc Đường lên đỉnh núi với bản phối và phần lới mới phù hợp với tinh thần của chương trình.

“Tôi chỉ định viết thêm một phần rap, giữ lại những nét tinh túy của bản gốc và tạo thêm một màu sắc mới cho ca khúc. Nhưng càng sáng tác, cảm hứng càng đến nhiều hơn. Cuối cùng, mình không chỉ viết rap mà còn phát triển thêm nhiều tuyến giai điệu mới, xây dựng lại tổng thể để ca khúc trở thành một cấu trúc theme song hoàn chỉnh, thay vì chỉ dừng lại ở việc mở rộng phần điệp khúc quen thuộc”, nam nghệ sĩ chia sẻ trước thềm Chung kết.

01/11/2026 08:53

report Ông nội của thí sinh Đoàn Lê Anh Đức đến theo dõi và cổ vũ cháu

Tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội), ông Đoàn Quốc Hùng – ông nội của thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đến theo dõi và cổ vũ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Hùng chia sẻ: "Đức là chàng trai có trí nhớ rất tốt và cảm xúc đặc biệt. Cháu đã quyết tâm và chuẩn bị cho cuộc thi này từ 2 năm trước. Đến vị trí chung kết ngày hôm nay, gia đình rất tự hào về cháu." Ông Hùng chúc Anh Đức bình tĩnh, tự tin và quyết thắng

01/11/2026 08:41

report Đền Hùng rực sắc cờ hoa, hàng nghìn người tiếp lửa cho Lý Thái Dương

Sáng 1/11, hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân tập trung tại điểm cầu Đền Hùng (Phú Thọ), tạo nên không khí cổ vũ sôi động, tiếp sức cho thí sinh Lý Thái Dương trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có: Ông Nguyễn Khắc Hiếu- UVBCH Đảng bộ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Trịnh Thế Truyền - UVBCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành.

Trong tiết trời nắng đẹp, khu vực Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông rực rỡ sắc cờ hoa.

Những màn múa quạt, biểu diễn văn nghệ cùng tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo học sinh khiến điểm cầu Đất Tổ thêm náo nhiệt. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là người thân của Lý Thái Dương được mời lên sân khấu nhận phần thưởng động viên, trước sự chứng kiến và cổ vũ của đông đảo đại biểu, thầy cô giáo cùng các em học sinh.

Hàng nghìn cổ động viên tại Đền Hùng chuẩn bị dõi theo từng phần thi, gửi gắm kỳ vọng vào Lý Thái Dương – đại diện Trường THPT Chuyên Hùng Vương, mang theo niềm tự hào của học sinh Đất Tổ đến với trận chung kết năm nay.

Đức Anh

01/11/2026 08:26

photo Cận cảnh vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26 được thiết kế với 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K và mang theo thông điệp tôn vinh hành trình tôi luyện, vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức.

01/11/2026 08:10

photo Màn cổ vũ đậm nét truyền thống tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội

Đoàn Lê Anh Đức là học sinh lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hôm nay không khí cổ vũ tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội mang đậm nét truyền thống, với rất nhiều cờ và các bạn học sinh mặc cổ phục.

Màn cổ vũ còn xuất hiện cả ngựa.

Duy Phạm

01/11/2026 07:53

video Không khí cổ vũ nóng rực tại Công viên biển Bình Sơn, Khánh Hòa

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã nóng rực khi hàng ngàn cổ động viên của thí sinh Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) đã tập trung về đây để cổ vũ, tạo nên khí thế hết sức sôi động, nhộn nhịp. Thầy cô giáo cùng các em học sinh mang băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho Gia Bảo, gửi lời chúc nam sinh sẽ đem vòng nguyệt quế vinh quang về cho xứ nắng.

Không khí sôi động tại điểm cầu Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hoà cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo.

Rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho Gia Bảo.

Thế Quang

01/11/2026 07:50

Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Phú Thọ không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ. Cùng điểm lại hành trình "leo núi" của 4 chàng trai: