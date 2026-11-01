Nam sinh THPT Chuyên Thái Bình giành Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) xuất sắc giành Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa); Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội).

Kết thúc cuộc thi, Đoàn Lê Anh Đức Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh đạt 180 điểm, giành ngôi Á quân. Hai thí sinh Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đồng giải Ba.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng các đại biểu cổ vũ Quang Minh tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Đối với Nguyễn Huy Quang Minh, việc góp mặt tại trận chung kết và giành ngôi Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập, đồng thời là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Thái Bình. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Thái Bình có học sinh góp mặt tại trận chung kết năm của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Thầy cô giáo cùng các bạn học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiếp lửa cho Quang Minh trước khi bước vào phần thi Về đích. Ảnh: Đinh Chiến

Trước đó, Quang Minh đã trải qua các vòng thi tuần, tháng và quý với thành tích ấn tượng, lần lượt đạt 250, 345 và 225 điểm. Đặc biệt, tại cuộc thi quý III, nam sinh thể hiện bản lĩnh, giữ vững sự tập trung trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ để giành chiến thắng, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trước giờ tranh tài, Quang Minh cho biết em bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái, tự tin và không đặt nặng áp lực thành tích. Nam sinh kỳ vọng phát huy thế mạnh ở các phần thi Khởi động và Tăng tốc để tích lũy điểm số, tạo lợi thế trong cuộc đua.

Tại điểm cầu Hưng Yên, hàng nghìn cổ động viên cổ vũ tiếp lửa cho Quang Minh. Ảnh: Đinh Chiến

Tại điểm cầu Hưng Yên, gần 3.000 cổ động viên đã có mặt để tiếp lửa cho Quang Minh. Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự, cổ vũ nam sinh trong trận chung kết.

Dù chưa giành được vòng nguyệt quế, ngôi Á quân Olympia năm thứ 26 là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực của Nguyễn Huy Quang Minh. Thành tích của em không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên của học sinh Hưng Yên.