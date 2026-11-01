Nam sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026

Vòng nguyệt quế cùng ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 đã thuộc về Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26 được thiết kế với 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K và mang theo thông điệp tôn vinh hành trình tôi luyện, vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức.

Dưới đây là chi tiết các phần thi:

Thí sinh Lý Thái Dương. Ảnh chụp màn hình

Phần thi Khởi động được chia làm hai lượt thi riêng và chung. Lượt thi riêng, mỗi thí sinh sẽ trả lời 6 câu hỏi; trả lời đúng được 10 điểm. Lượt thi chung với 12 câu hỏi, thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời, trả lời đúng có thêm 10 điểm/câu, trả lời sai hoặc quá thời gian suy nghĩ bị trừ 5 điểm.

Là thí sinh xuất phát đầu tiên, Quang Minh bỏ lỡ câu hỏi mở màn, sau đó, nam sinh mới ghi được 10 điểm đầu tiên khi đưa ra đáp án chính xác.

Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội đã có màn thể hiện ấn tượng khi giành được 30 điểm.

Là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ ba, Gia Bảo đã bỏ lỡ câu hỏi mở màn. Tuy nhiên, nam sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ghi được 10 điểm đầu tiên ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Toán học. Tiếp đó, Gia Bảo tự tin trả lời đúng thêm 2 câu liên quan đến lĩnh vực lịch sử. Dù bỏ lỡ một số câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác, nam sinh vẫn khép lại lượt thi với tổng cộng 30 điểm.

Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã có màn Khởi động đầy ấn tượng khi giành được 50 điểm. Với kết quả này, nam sinh vươn lên dẫn đầu sau lượt thi đầu tiên, tạo khoảng cách 20 điểm so với hai thí sinh Anh Đức và Gia Bảo.

Khép lại phần thi Khởi động, Thái Dương dẫn đầu với 85 điểm, Anh Đức 80 điểm, Gia Bảo 35 điểm, Quang Minh 10 điểm.

4 thí sinh tại buổi chung kết. Ảnh: VTV

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 8/3/1946, tại sân SEPTO (sau này là sân Hàng Đẫy), trong trận đấu bóng đã giữa đội Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu và đội Vệ quốc đoàn, ai là người được mời xuống đá quả bóng danh dự, thay cho tiếng còi khai mạc trận đấu này?

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Mô hình ASK là mô hình đánh giá năng lực được sử dụng phổ biến trên thế giới, bao gồm ba yếu tố là “Thái độ”, “Kiến thức” và yếu tố nào nữa?

Ngay lập tức, Gia Bảo nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và trả lời chính xác là “Tự học” và có luôn được 85 điểm.

Sau hai phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Lý Thái Dương tạm dẫn đầu với 95 điểm, theo sát là Đoàn Lê Anh Đức với 90 điểm và Trần Võ Gia Bảo với 85 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Huy Quang Minh hiện có 20 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ tư.

Câu hỏi đầu phần thi Tăng tốc.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh cùng trả lời 4 câu hỏi bằng hình ảnh. Điểm số được tính dựa trên tốc độ và độ chính xác: trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, nhanh thứ hai được 30 điểm, thứ ba được 20 điểm và thứ tư được 10 điểm.

Các thí sinh nhận được câu hỏi đầu tiên: “Những nơi nào sau đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới?”. Đáp án gồm quần đảo Cát Bà, Phong Nha - Kẻ Bàng và rừng ngập mặn Cần Giờ. Với khả năng quan sát và phản xạ nhanh, Quang Minh giành 40 điểm, Anh Đức cũng bứt phá với 30 điểm.

Ở câu hỏi tiếp theo yêu cầu sắp xếp các mốc sự kiện lịch sử theo đúng trình tự, cả 4 thí sinh chỉ mất vài giây để đưa ra lựa chọn. Trong lúc chờ công bố đáp án, Thái Dương tỏ rõ sự hồi hộp, liên tục thở gấp và chắp tay chờ đợi bởi kết quả câu hỏi có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua.

Kết quả, Quang Minh xuất sắc giành 40 điểm, qua đó có màn trở lại ấn tượng, nâng tổng điểm lên 100. Thái Dương cũng ghi thêm 30 điểm, vươn lên đạt 125 điểm, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Tiếp đó, ở câu hỏi giải mật mã gồm 10 ký tự, ba thí sinh Anh Đức, Gia Bảo và Quang Minh lần lượt đưa ra đáp án “500 ngày đêm” và đều trả lời chính xác. Anh Đức là người có tốc độ nhanh nhất, giành 40 điểm, qua đó bứt phá vươn lên dẫn đầu. Gia Bảo và Quang Minh lần lượt xếp sau với số điểm tương ứng. Trong khi đó, Thái Dương chưa gặp may mắn ở câu hỏi này nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Kết thúc lượt thi, Anh Đức nâng tổng điểm lên 160, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi.

Ở câu hỏi Tăng tốc cuối cùng, các thí sinh phải đoán từ khóa thông qua những gợi ý được đưa ra. Đây là câu hỏi mang tính quyết định trước khi bước vào phần thi Về đích.

Cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án chính xác, khiến cuộc cạnh tranh điểm số càng trở nên gay cấn.

Gia Bảo là người có tốc độ trả lời nhanh nhất, giành 40 điểm, tiếp đó là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh.

Khép lại phần thi Tăng tốc, Anh Đức tiếp tục dẫn đầu với 190 điểm. Gia Bảo bám sát với 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm.

Các thí sinh bước vào phần thi Về đích.

Là thí sinh có số điểm cao nhất sau 3 phần thi, Anh Đức là người bước vào phần Về đích đầu tiên. Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 20 điểm thuộc lĩnh vực Văn học, Anh Đức quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng. Trước câu hỏi về những trăn trở trong việc phát triển tiếng Việt, nam sinh tự tin đưa ra đáp án “Nhà văn Nguyễn Tuân” và trả lời chính xác, qua đó giành 40 điểm cho câu hỏi này. Kết thúc lượt Về đích, Anh Đức nâng tổng điểm lên 210.

Lý Thái Dương là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích, lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 20 điểm, Thái Dương quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng vẫn trả lời sai. Đoàn Lê Anh Đức giành quyền trả lời với đáp án “DNA ty thể” và ghi điểm.

Xuất phát thứ ba trong phần thi Về đích, Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi gồm 3 câu, mỗi câu trị giá 20 điểm. Gia Bảo trả lời chính xác đáp án "4 mét", giành được 20 điểm mà không có thí sinh nào khác bấm chuông giành quyền trả lời. Ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng kết quả không đúng.

Trước đó, từ từ trường quay S14, chương trình kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu truyền hình. Sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô, bạn bè và người dân tại các địa phương góp phần khuấy động không khí, tiếp thêm động lực cho các nhà leo núi trước khi bước vào cuộc tranh tài.

Nguyễn Huy Quang Minh - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 3 đến từ THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Ảnh: Ban Tổ chức

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) là thí sinh thi đấu ở vị trí thứ nhất. Trong video giới thiệu bản thân, nam sinh tự hào chia sẻ mình là học sinh chuyên Sinh, đồng thời thể hiện tình yêu và niềm đam mê với môn học yêu thích.

Qua video, Quang Minh đưa khán giả khám phá vẻ đẹp quê hương Hưng Yên, từ những cánh đồng lúa, ruộng muối đến các di tích lịch sử và đặc sản địa phương. Với phong thái tự tin, bình tĩnh, đôi lúc hài hước khi thưởng thức đặc sản bánh cáy, nhãn lồng ở quê nhà, nam sinh cho thấy tinh thần sẵn sàng bứt phá, quyết tâm chinh phục đỉnh vinh quang.

Đoàn Lê Anh Đức - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 4 đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội. Ảnh: Ban Tổ chức

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ hai. Lê Anh Đức giới thiệu bản thân bằng tinh thần cách mạng và khát vọng viết tiếp những trang sử vẻ vang, nam sinh thể hiện niềm tự hào khi là học sinh chuyên Sử.

Anh Đức khẳng định, tình yêu lịch sử không chỉ nằm ở những sự kiện, dấu mốc hay trang sách mà còn là nguồn cảm hứng hun đúc tinh thần, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Xem tri thức là vũ khí, nam sinh luôn sẵn sàng thử thách bản thân qua từng trang sử, từng sự kiện lịch sử. Mang theo quyết tâm và khát vọng chinh phục tri thức, Anh Đức khẳng định sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, hướng đến mục tiêu chạm tay vào vòng nguyệt quế Olympia 2026.

Trần Võ Gia Bảo - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 1 đến từ THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Ảnh: Ban Tổ chức

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ ba. Nam sinh chia sẻ mình là học sinh chuyên Hóa và đặc biệt yêu thích làm thí nghiệm. Ngoài học tập, Gia Bảo mong muốn quảng bá bản sắc văn hóa Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế. Qua những trải nghiệm giao lưu với du khách nước ngoài, nam sinh nhận ra rằng bước ra khỏi vùng an toàn là cách để khám phá những khả năng mới của bản thân. Mang theo tinh thần dám nghĩ, dám thử, Gia Bảo sẵn sàng chinh phục thử thách tại trận chung kết Olympia.

Lý Thái Dương - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 2 tới từ THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Ảnh: Ban Tổ chức

Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ tư. Nam sinh giới thiệu tên mình mang ý nghĩa mặt trời do mẹ đặt và yêu thích với môn Hóa học với sự tò mò về thế giới khoa học. Đặc biệt, tinh thần không bỏ cuộc của thần tượng Cristiano Ronaldo cũng trở thành nguồn cảm hứng, giúp Thái Dương rèn luyện bản lĩnh qua hành trình chinh phục Olympia.

Cùng niềm tự hào là ngươi con Đất Tổ Hùng Vương, Thái Dương khẳng định sẵn sàng chinh phục đỉnh Olympia 2026.

4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Điểm cầu Hà Nội được đặt ở Bảo tàng Hà Nội - công trình văn hóa khánh thành tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điểm cầu Hưng Yên được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam – công trình thể hiện tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với người nông dân.

Điểm cầu Phú Thọ được đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, thuộc phường Đông Hải, nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử.