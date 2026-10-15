Nam sinh thi vượt lớp, đỗ thủ khoa học sinh giỏi Hóa của Hà Nội

Trần Minh Tuấn là học sinh lớp 11A1, trường THPT Mỹ Đức B - trường ngoại thành ở Hà Nội.

Trần Minh Tuấn, lớp 11A1, trường THPT Mỹ Đức B, đạt 18,75/20 điểm môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Theo công bố của Sở GD&ĐT, Tuấn không chỉ giành giải nhất, mà còn là thủ khoa môn Hóa tại bảng A (trường không chuyên).

“Em ‘đóng băng’ mất vài giây, không nghĩ mình là thủ khoa vì có nhiều anh chị giỏi hơn”, Tuấn chia sẻ về khoảnh khắc tra cứu kết quả chiều 13/10. Vì đang học lớp 11, ban đầu, nam sinh không đặt nặng thành tích mà chủ yếu muốn tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau.

Thủ khoa “chỉ yên tâm đi ngủ khi tìm ra bản chất vấn đề”

Năm ngoái, lần đầu thử sức với kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm, Tuấn đạt giải nhất môn Vật lý. Đây là động lực để nam sinh đặt mục tiêu thi vượt lớp học sinh giỏi thành phố môn Hóa vào năm nay.

Kỳ thi diễn ra vào giữa tháng 9, Tuấn bắt đầu ôn tập tại đội tuyển của trường từ tháng 7. Sau mỗi chuyên đề, nam sinh thường tự hệ thống lại kiến thức rồi làm các dạng bài liên quan. Có mẹ là giáo viên dạy Hóa, đồng thời phụ trách đội tuyển, nam sinh nói “đây là lợi thế” khi có thể hỏi mẹ mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi tối, Tuấn tự học 3-4 giờ, nhưng nếu có vấn đề cả mẹ và em đều chưa tìm được câu trả lời, nam sinh thường thức đến 1-2h sáng để nghiên cứu qua tài liệu trên mạng, sử dụng các công cụ AI để phản biện cách giải.

“Phải tìm ra bản chất, em mới yên tâm đi ngủ”, Tuấn kể.

Dù có mẹ đồng hành, quá trình ôn luyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuấn cho biết mình thường bị mẹ nghiêm khắc nhắc nhở trong đội tuyển, cả ở lớp lẫn khi về nhà. “Sau mỗi lần như vậy, em cố gắng không mắc lại lỗi để không bị nhắc nhở nữa”, nam sinh nói.

Từ 7 học sinh ban đầu, trải qua 10 lần thi thử lấy điểm trung bình làm căn cứ tuyển chọn, Tuấn ghi tên vào đội tuyển 4 người thi thành phố.

Đề môn Hóa năm nay dài bốn mặt giấy, gồm 5 bài lớn, thi trong 3 giờ. Theo Tuấn, đề thi không yêu cầu học thuộc kiến thức mà đòi hỏi khả năng tư duy logic và hiểu bản chất vấn đề. Nội dung thi chủ yếu trong chương trình lớp 10 và 11, với nhiều câu hỏi thực tế.

Chiến thuật của Tuấn là đọc lướt toàn bộ đề để hình dung hướng làm, sau đó giải lần lượt từ đầu đến cuối. Dù vậy, việc phân bổ thời gian chưa hợp lý khiến em mất khoảng 2 tiếng cho ba bài đầu, chỉ còn một tiếng để hoàn thành hai bài cuối. “Em rút được kinh nghiệm cho lần thi sau”, nam sinh nói.

Tuấn thấy câu hỏi liên quan đến một loại quặng ở bài 3 là khó nhất, do công thức quặng thường phức tạp hơn đơn chất bình thường. Ban đầu, nam sinh lúng túng khi đọc đề thi. Nhưng bình tĩnh lại, em nhận thấy các quá trình biến đổi quen thuộc, từ đó suy luận công thức tổng quát và tìm ra hướng giải.

Minh Tuấn cho biết mẹ đã truyền cảm hứng cho em với khoa học tự nhiên.

“Nghe lỏm” mẹ giảng bài, hai lần thi học sinh giỏi vượt lớp

Chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews, Minh Tuấn cho biết em yêu thích các môn khoa học tự nhiên từ những năm tiểu học. Nam sinh thường nghe mẹ nói về các hiện tượng hóa học và ứng dụng của chúng trong đời sống.

“Có thể nói, mẹ đã truyền cảm hứng cho em với khoa học tự nhiên”, Tuấn chia sẻ.

Cô Đặng Thị Huyền, mẹ của Tuấn, cho biết nam sinh có khả năng tư duy các môn khoa học tự nhiên từ sớm. Khi mẹ giảng bài cho các anh chị lớn, Tuấn thường ‘nghe lỏm’ từ phòng bên cạnh và chỉ ra được đáp án của một số câu hỏi dễ.

Hè lớp 6, Tuấn xin mẹ cho học Hóa. Ban đầu, cô Huyền chỉ dự tính cho con thử sức nên đồng ý để Tuấn học từ đầu cùng nhóm học sinh lớp 9 mất gốc. Sau hơn 10 buổi, Tuấn đạt 9 điểm kiểm tra.

Đến hè lớp 9, Tuấn đã học xong chương trình lớp 12. Em thử sức với đề thi tốt nghiệp THPT năm đó và đạt 9,5 điểm. Nam sinh cũng từng thi vượt lớp năm lớp 8, đoạt giải ba cấp thành phố và năm lớp 9 tiếp tục giành giải nhì môn Hóa.

Cô Huyền cho biết việc dạy con học không quá vất vả bởi Tuấn thực sự đam mê môn học, đặc biệt yêu thích việc tìm hiểu bản chất vấn đề. Thay vì học thuộc công thức, Tuấn thường tìm lý do hình thành công thức đó để ghi nhớ lâu hơn.

“Nhiều bài toán thực tiễn hoặc câu hỏi khó hiện nay, hai mẹ con cùng trao đổi và tìm hướng giải như những người bạn”, cô Huyền kể.

Thầy Nguyễn Hữu Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, cho biết Tuấn có khả năng học tốt ở nhiều môn, đặc biệt các môn Toán, Lý, Hóa. Thầy ấn tượng với học trò ở khả năng tư duy độc lập, phản biện tốt và tự học hiệu quả. Khi làm bài, nam sinh không giải theo cách thông thường do thầy cô dạy mà tìm hướng giải riêng. Về tính cách, thầy giáo nhận xét Tuấn vui vẻ, hòa đồng với bạn bè và rất năng động.

Đạt thành tích cao ở môn Hóa, Minh Tuấn dự định năm lớp 12 sẽ chinh phục “đỉnh núi” tiếp theo ở môn Vật lý. Nam sinh cũng đặt mục tiêu thi vào Học viện Quân y để trở thành bác sĩ tương lai.

Ngọc Bích