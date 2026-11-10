Nam sinh Tài chính giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia năm 2026

Tìm lời giải cho bài toán khởi nghiệp của thanh niên

Trong quá trình học tập, Hoàng đặc biệt quan tâm đến vai trò của chính sách tài chính công đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chính sách tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ.

Nhận thấy khởi nghiệp ngày càng thu hút sự quan tâm của người trẻ, Hoàng đặt ra câu hỏi: Liệu các chính sách hỗ trợ tài chính của Chính phủ chỉ giúp thanh niên tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, hay còn có thể củng cố niềm tin và thúc đẩy ý định khởi nghiệp? Từ trăn trở đó, nam sinh lựa chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam: Vai trò điều tiết của hỗ trợ tài chính Chính phủ”.

Khi bắt đầu nghiên cứu, Hoàng đặt ra hai mục tiêu chính: Làm rõ những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam và tìm hiểu vai trò điều tiết của hỗ trợ tài chính Chính phủ đối với mối quan hệ giữa các yếu tố này.

Nguyễn Mạnh Hoàng tại Lễ kết nạp đảng viên, do Chi bộ Ban Công tác Chính trị và Sinh viên, Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức, năm 2026.

Quá trình thực hiện đề tài đặt ra không ít thử thách. Theo Hoàng, ý định khởi nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố tâm lý khó quan sát và đo lường trực tiếp. Bên cạnh đó, sự khác biệt về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và nhận thức của mỗi người trẻ cũng khiến việc xây dựng bộ câu hỏi khảo sát trở nên phức tạp.

Một khó khăn khác là xây dựng mô hình nghiên cứu để làm rõ vai trò điều tiết của hỗ trợ tài chính Chính phủ. Để giải quyết, Hoàng chủ động tìm kiếm, tổng hợp tài liệu khoa học, tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn và từng bước hoàn thiện mô hình, thang đo cũng như phương pháp phân tích dữ liệu.

Những kiến thức về quản lý tài chính công, chính sách tài chính và vai trò của Nhà nước trong phân bổ nguồn lực giúp Hoàng tiếp cận đề tài dưới góc nhìn chính sách công.

“Quá trình này giúp mình hiểu rằng, nghiên cứu khoa học không đơn thuần là thu thập số liệu, mà quan trọng hơn là phải biết đặt câu hỏi đúng, lựa chọn phương pháp phù hợp và diễn giải kết quả một cách khách quan, có căn cứ”, Hoàng chia sẻ.

Theo nam sinh, đề tài góp phần làm rõ mối liên hệ giữa các yếu tố tâm lý, ý định khởi nghiệp của thanh niên và vai trò của chính sách hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Hiệu quả của một chính sách không chỉ được đánh giá qua quy mô nguồn vốn hay số lượng đối tượng được hỗ trợ, mà còn cần xem xét khả năng tác động đến nhận thức, hành vi và quyết định của người thụ hưởng.

Hoàng kỳ vọng, nghiên cứu sẽ đóng góp thêm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt trong việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, nguồn vốn và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ tài chính của Nhà nước.

Giải thưởng là động lực tiếp tục nghiên cứu

Khi biết đề tài đoạt giải Nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, năm 2026, Hoàng không giấu được sự bất ngờ, xúc động và hạnh phúc. Với nam sinh, đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu.

Nguyễn Mạnh Hoàng (giữa) nhận giải Nhất tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, năm 2026.

Hoàng cho biết bản thân đặc biệt biết ơn các thầy cô hướng dẫn, gia đình và bạn bè đã đồng hành, động viên trong những thời điểm khó khăn.

Nhìn lại hành trình thực hiện đề tài, Hoàng nhận thấy nghiên cứu khoa học giúp bản thân trưởng thành hơn trong tư duy và phương pháp làm việc. Nếu trước đây chủ yếu tiếp cận vấn đề từ kiến thức trên giảng đường, thì quá trình nghiên cứu giúp Hoàng học được cách đặt câu hỏi, tìm kiếm bằng chứng, phân tích vấn đề từ nhiều góc độ và thận trọng hơn khi đưa ra nhận định.

Quá trình này cũng giúp nam sinh rèn luyện tính kiên trì, khả năng làm việc độc lập và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, Hoàng nhận ra kiến thức về chính sách tài chính và quản lý nguồn lực công có thể được vận dụng để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trong thời gian tới, Hoàng mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, nhất là phương pháp phân tích định lượng và đánh giá tác động của chính sách công. Nam sinh cũng dự định phát triển đề tài theo hướng nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả của các công cụ hỗ trợ tài chính đối với thanh niên khởi nghiệp.

“Đối với mình, giải Nhất lần này không phải là đích đến mà là một dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục học hỏi và theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học”, Hoàng chia sẻ.

(Ảnh NVCC)