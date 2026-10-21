Nam sinh tác động vật lý cô giáo trên lớp: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi lên tiếng

Nhà trường phối hợp công an xác minh vụ việc

Theo thông tin từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc xảy ra sáng 19/10/2026, trong giờ chữa bài kiểm tra. Nam sinh lớp 12 có hành vi bạo lực với giáo viên giảng dạy môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an để giải quyết.

Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Nhà trường cho biết đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cũng đã báo cáo sự việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các đơn vị quản lý liên quan và chính quyền địa phương.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có thông báo chính thức sau vụ nam sinh có hành vi tác động vật lý ngay trên lớp.

Tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên, đồng thời yêu cầu rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học và phòng ngừa bạo lực học đường.

Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cho biết sẽ tăng cường công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt khó khăn, diễn biến tâm lý và phát hiện nguy cơ bạo lực.

Theo thông báo, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Nhà trường cho biết sẽ phối hợp xử lý theo quy định và sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết luận chính thức.