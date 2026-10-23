Nam sinh Sư phạm xuất sắc toàn diện, năng nổ trong công tác Đoàn - Hội

Đinh Quang Mạnh (năm thứ tư, ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

Kỷ luật để theo đuổi nhiều mục tiêu

Quang Mạnh là Bí thư Liên Chi đoàn khoa, Ủy viên BCH Đoàn trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng), nhiệm kỳ 2025 - 2027. Năm học 2025 - 2026, Mạnh được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen “Sinh viên xuất sắc toàn diện”. Trước đó, nam sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐH Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025, nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ Thu, năm học 2025 - 2026 và được công nhận là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiêu biểu cấp Trường, năm 2025. Trong công tác Đoàn, Mạnh được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2025 - 2026.

Năm học 2024 - 2025, nam sinh tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học, với đề tài “Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) vào thiết kế mô hình phòng tránh hỏa hoạn cho học sinh lớp 3 môn Tự nhiên và Xã hội”. Tháng 4/2026, một bài báo khoa học của Mạnh được công bố trên Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 352, kỳ 2.

Với Mạnh, những thành tích này không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn là động lực để hoàn thiện năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm của một giáo viên tương lai. “Điều duy nhất giúp mình vừa giữ vững thành tích học tập, vừa điều hành một Liên Chi đoàn có tới hơn 2.500 đoàn viên, chính là sự chủ động và tính kỷ luật cá nhân”, Mạnh chia sẻ.

Mạnh tập trung chuyển hóa kiến thức ngay trên lớp, chủ động quản lý quỹ thời gian và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc. Với đặc thù của ngành, Mạnh không chỉ học để ghi nhớ lý thuyết mà còn tự đặt mình vào vai trò người đứng lớp. Khi tiếp thu kiến thức, nam sinh thường nghĩ cách diễn đạt sao cho học sinh hiểu dễ dàng nhất. Việc liên hệ lý thuyết với tình huống giảng dạy giúp Mạnh hiểu sâu kiến thức, rèn luyện tư duy sư phạm từ khi còn ngồi trên giảng đường. Lịch học, thực tập, dạy thêm và hoạt động Đoàn thường đan xen. Vì vậy, Mạnh chủ động phân chia thời gian theo từng nhiệm vụ, dành giờ học trên lớp cho việc tiếp thu kiến thức và thực hành nghiệp vụ; buổi tối thì tham gia dạy thêm, giải quyết công việc và nghiên cứu khoa học. Mạnh tìm tòi các công cụ số hóa dữ liệu để giảm thời gian xử lý sổ sách, theo dõi đoàn viên và điều phối hoạt động. Theo nam sinh, việc ứng dụng công nghệ giúp công việc trở nên khoa học hơn, tạo điều kiện để bản thân tập trung vào những nhiệm vụ cần tư duy và phối hợp tập thể.

Quang Mạnh (thứ ba, từ phải sang) tham gia các hoạt động cùng Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) và được ghi nhận với nhiều thành tích.

Mang nhiệt huyết tuổi trẻ đến với cộng đồng

Mùa Hè năm 2026, Mạnh đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ 1, đồng thời tham gia Đội hình Tiên phong trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè - "Mùa Hè Xanh". Cùng đồng đội đến xã Trà Leng, TP. Đà Nẵng, nam sinh tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân và trẻ em địa phương, trong đó có công trình thắp sáng tuyến đường dài 500m, hỗ trợ tổ chức Lễ hội Quế Trà Leng và triển khai các lớp học kỹ năng.

Mạnh (hàng hai, thứ tư, từ phải sang) đồng hành cùng Đội hình Tiên phong - 'Mùa Hè Xanh' 2026, thắp sáng 500m đường giúp các em nhỏ vùng cao đến trường.

Tình nguyện mang đến cho Mạnh những trải nghiệm khác với giảng đường. Tại đó, kiến thức, kỹ năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm được thử thách trong những công việc cụ thể. Mạnh hiểu hơn ý nghĩa của việc dùng sức trẻ đóng góp cho cộng đồng, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh "Mùa Hè Xanh", nam sinh tích cực tham gia các chương trình "Sắc Xuân 2026", "Tết sẻ chia”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và trao quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại trường, Mạnh tham gia tổ chức các không gian chia sẻ sách, hoạt động rèn chữ đẹp và cuộc thi nghiệp vụ sư phạm dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Với Mạnh, đây là những hoạt động thiết thực giúp sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để các bạn trẻ gắn kết với nhau.

Ước mơ nối tiếp từ mẹ

Mạnh sớm có cơ hội tiếp xúc với môi trường sư phạm nhờ mẹ là giáo viên Tiểu học. Những trải nghiệm từ các tiết dạy của mẹ góp phần nuôi dưỡng tình yêu của nam sinh với nghề giáo. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng là nơi để lại dấu ấn đặc biệt trong ký ức của Mạnh. Từ khi còn nhỏ, nam sinh đã được gia đình đưa đến thành phố vui chơi, trải nghiệm. Những ấn tượng về thành phố trở thành một phần ký ức tuổi thơ, thôi thúc Mạnh lựa chọn Đà Nẵng làm nơi học tập và trưởng thành.

Từ một sinh viên từng khá rụt rè, lo lắng về khả năng đảm nhận nhiệm vụ, Mạnh dần trưởng thành qua từng trải nghiệm. Theo nam sinh, giáo viên trong thời đại mới cần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ, tích cực hội nhập và truyền cảm hứng cho học sinh bằng chính tinh thần cầu tiến của mình. “Điều quan trọng giúp mình đạt được những kết quả hôm nay là kỷ luật gắn liền với trách nhiệm. Kỷ luật giúp mình tự giác hoàn thành công việc, còn trách nhiệm nhắc mình luôn cố gắng vì ước mơ, vì niềm tin của thầy cô, đoàn viên và những học sinh mà mình sẽ dìu dắt trong tương lai”, Mạnh chia sẻ.

Mạnh cho rằng, những năm tháng đại học là khoảng thời gian quý giá để mỗi người thử sức, trải nghiệm và khám phá năng lực của bản thân. Từ một đề tài nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ trong công tác Đoàn - Hội đến những chuyến tình nguyện tại địa bàn khó khăn, mỗi trải nghiệm đều giúp sinh viên tích lũy kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và học cách sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Ảnh: NVCC