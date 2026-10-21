Nam sinh quê Ninh Bình xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng Olympic quốc tế IOAA 2026

Em Lê Bá Tuấn Việt giành 2 tấm Huy chương Vàng quốc tế môn Vật lý và Thiên văn học.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam cử hai đội tuyển gồm 10 học sinh tham dự. Kỳ thi gồm bốn nội dung chính: lý thuyết, thực hành quan sát trực tiếp bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thực hành nhận định bầu trời, chòm sao cùng các thông tin thiên văn qua hình chiếu. Các phần thi đòi hỏi thí sinh có kiến thức chuyên sâu, tư duy toán học, khả năng phân tích, xử lý dữ liệu và kỹ năng quan sát thực tế.

Tại IOAA 2026, cả 10 học sinh Việt Nam đều giành huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc; Trong số các thí sinh Việt Nam, có em Lê Bá Tuấn Việt, quê ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, hiện đang học tại Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ghi dấu ấn với hai tấm Huy chương Vàng quốc tế môn Vật lý thiên văn và Thiên văn học.

Thành tích của Lê Bá Tuấn Việt không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của quê hương Ninh Bình mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê khám phá, nghiên cứu khoa học tới các bạn trẻ trong nước và quốc tế.