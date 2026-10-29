Nam sinh quê Hà Tĩnh sẵn sàng cho trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

Thần tượng nhà vô địch Phan Mạnh Tân, tự hào là người Hà Tĩnh

Trần Võ Gia Bảo sinh năm 2009, là con trai của anh Trần Xuân Sinh (SN 1978) và chị Võ Thị Thiên (SN 1981), cùng quê xã Vượng Lộc cũ, nay thuộc xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn, năm 2006, hai người chuyển vào Phan Rang - Tháp Chàm, vùng đất đầy nắng gió của tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, để sinh sống và lập nghiệp. Chị Thiên là giáo viên Vật lý cấp THCS, còn anh Sinh công tác tại Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Trần Võ Gia Bảo bên bố và mẹ. (Ảnh: NVCC).

Gia Bảo có em gái sinh năm 2016. Cách nhau 7 tuổi, Bảo luôn nhường nhịn, yêu thương và chiều em. Vợ chồng anh Sinh, chị Thiên thường kể cho các con nghe những câu chuyện về gia đình, dòng họ và quê hương Hà Tĩnh, qua đó, nhắc các con luôn nhớ về cội nguồn, nơi ông bà, cha mẹ đã sinh ra, lớn lên và gắn bó.

Có lẽ bởi vậy, dù sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, hai anh em Gia Bảo vẫn thường trò chuyện với nhau bằng giọng Hà Tĩnh. Mỗi khi nghỉ hè hoặc có thời gian rảnh, Bảo thường xin bố mẹ cho về Hà Tĩnh chơi. Theo anh Sinh, con trai là người hiền lành, ngoan ngoãn, có nhận thức tốt và sống tình cảm.

Gia Bảo và em gái trong chuyến về thăm quê nhà Hà Tĩnh năm 2018 (trái) và du xuân dịp Tết Nguyên đán năm 2025 (phải). Ảnh: NVCC.

Từ nhỏ, Bảo đã yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đặc biệt ngưỡng mộ anh Phan Mạnh Tân, cựu học sinh Trường PTTH Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh (nay là Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) - nhà vô địch cuộc thi năm thứ hai.

Phan Mạnh Tân - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ hai, quê Hà Tĩnh, là thần tượng của Trần Võ Gia Bảo. (Ảnh: VTV)

Với Bảo, người đàn anh quê Hà Tĩnh là tấm gương để em học hỏi. Khi giành vé vào chung kết năm, Bảo hào hứng chia sẻ với bố niềm vui khi được góp mặt ở vòng thi mà anh Mạnh Tân từng chinh phục: "Con cũng là người Hà Tĩnh, cũng vào chung kết năm như anh Mạnh Tân. Hà Tĩnh là đất học, anh Mạnh Tân là người đầu tiên, còn con là người thứ hai vào chung kết năm đấy!”.

Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học. Em từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh, trở thành quán quân Olympia cấp trường cùng nhiều thành tích học tập khác.

Yêu thích chương trình, Bảo dành thời gian tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực, tham gia các trận đấu giao hữu và thi đấu mô phỏng để rèn phản xạ. Ở vòng thi tuần của cuộc thi, Bảo về nhì với 260 điểm. Sang vòng thi tháng, em giành chiến thắng với 210 điểm, trước khi đoạt vòng nguyệt quế quý I với 175 điểm. Kết quả này giúp nam sinh trở thành người đầu tiên giành vé vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Gia Bảo giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. (Ảnh: VTV).

VIDEO: Những khoảnh khắc ấn tượng của Trần Võ Gia Bảo trên hành trình đến chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. (Nguồn: VTV).

Củng cố kiến thức, sẵn sàng cho trận chung kết

Sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý I, Gia Bảo có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho trận chung kết năm. Tuy nhiên, thay vì ôn luyện dàn trải, nam sinh chủ động xây dựng kế hoạch, phân chia thời gian cho từng nội dung cụ thể.

Bên cạnh củng cố kiến thức đã có, Bảo rà soát những phần còn hạn chế để tập trung bổ sung, đặc biệt là Ngữ văn và Lịch sử. Em cũng luyện các kỹ năng cần thiết khi thi đấu như bấm chuông, đánh máy và phản ứng nhanh trước câu hỏi.

Gia Bảo ôn tập kiến thức tại nhà, chuẩn bị cho trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: baokhanhhoa.vn).

Buổi tối, sau thời gian tự học, Bảo thường dành khoảng 1 - 1,5 tiếng tham gia các trận đấu giao hữu, đấu tập cùng những người chơi Olympia trên cả nước. Qua đó, em có thêm cơ hội kiểm tra kiến thức, rèn phản xạ và làm quen với nhịp độ thi đấu.

Trong quá trình chuẩn bị, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn đồng hành, động viên, đồng thời hỗ trợ Bảo tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn để tham khảo, mở rộng kiến thức.

Trần Võ Gia Bảo đã sẵn sàng cho trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. (Ảnh: NVCC).

Bảo hiểu áp lực của trận chung kết nhưng vẫn giữ tâm thế thoải mái, tự tin. Em đặt mục tiêu thể hiện tốt khả năng của mình, mang đến cho khán giả một trận đấu đẹp và nỗ lực hết sức để dành tặng bố mẹ, thầy cô, nhà trường cùng quê hương món quà ý nghĩa.

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra ngày 1/11/2026. Gia Bảo cùng thầy cô đã ra Hà Nội từ ngày 25/10 để chuẩn bị cho cuộc thi. Mẹ em sẽ cổ vũ tại điểm cầu Khánh Hòa, còn bố có mặt tại trường quay.

Gia Bảo đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho trận chung kết. (Ảnh: NVCC).

Với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, đây là lần thứ hai trường có cầu truyền hình chung kết năm, sau 15 năm chờ đợi. Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử, phường Đông Hải. Dự kiến khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân sẽ có mặt để cổ vũ Trần Võ Gia Bảo.