Nam sinh Philippines xả súng bắn 10 bạn học rồi tự sát ở trường

Thị trưởng thị trấn Banga, ông Albert Palencia cho biết vụ nổ súng trong khuôn viên trường Trung học Quốc gia Banga ở tỉnh Nam Cotabato trên đảo Mindanao xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 18/9.

Sự việc khiến 3 học sinh thiệt mạng, trong đó có nghi phạm 16 tuổi tự sát bằng súng và có thêm 8 người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là học sinh có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Reuters)

“Nghi phạm được cho là ngồi cạnh bạn bè và bảo họ về nhà ‘vì sau bữa trưa, tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình’. Bạn bè của cậu ta cười, vì cậu ta vốn nổi tiếng là người hay đùa. Sau bữa trưa, nghi phạm bắt đầu xả súng vào các học sinh và bắn trúng 10 học sinh trước khi tự sát”, ông Palencia kể lại.

Hiện tại, lực lượng chức năng chưa xác định rõ có chính xác có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công.

“Lực lượng chức năng đang cố gắng thông báo cho người dân biết rằng tình hình đã ổn định và được kiểm soát. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra”, Tỉnh trưởng Nam Cotabato, ông Reynaldo Tamayo thông tin.

Vụ việc này xảy ra sau 2 vụ nổ súng gây chết người tại các trường học ở Philippines kể từ tháng 6. Tháng trước, một sinh viên phát trực tiếp cảnh mình bắn chết sinh viên khác trong lớp học ở Zamboanga trước khi tự sát.

Tiếp đó vào tháng 6, có ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tấn công tại trường trung học công lập ở Tacloban, nơi 2 bạn cùng lớp nổ súng trong khuôn viên trường.

Philippines có quy định tương đối nghiêm ngặt về sở hữu súng, bao gồm kiểm tra lý lịch và yêu cầu đánh giá tâm lý, dù súng bất hợp pháp vẫn đang lưu hành. Philippines cũng tổ chức nhiều cuộc diễn tập ứng phó với xả súng trên toàn quốc nhằm tăng cường an ninh sau 2 sự việc nêu trên.

(Nguồn: CNN)