Nam sinh ở Hải Phòng tử vong sau khi xô xát với nhóm bạn trong trường

Trưa 16/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân 1 nam sinh của trường tử vong sau khi xô xát với nhóm bạn cùng trường.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45’ ngày 14/10, gần khu vực nhà ăn của Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (Cơ sở 2, phố Tân Lập, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng), xảy ra vụ xô xát giữa nam sinh Ph.C.H. (SN 2010, lớp 11A3, nghề điện công nghiệp) với một nhóm học sinh khác khiến nam sinh bị trọng thương.

Theo lãnh đạo nhà trường, ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ, giảng viên nhà trường phối hợp với gia đình đưa nam sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và báo cáo ngay với cơ quan chức năng theo quy định. Do vết thương quá nặng nên nam sinh đã không qua khỏi và tử vong đêm 15/10.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nam sinh và đang chờ kết quả điều tra, xác minh từ cơ quan chức năng.

Hiện, Công an phường Nam Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.