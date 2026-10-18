Nam sinh người Tày 2 năm giành giải Nhất học sinh giỏi môn Tin học của Hà Nội

Ở kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm 2026 - bảng dành cho học sinh trường không chuyên, vượt qua nhiều học sinh đến từ các trường THPT nức tiếng, nam sinh người Tày gây ấn tượng khi không chỉ giành giải Nhất mà còn trở thành thủ khoa với điểm số tuyệt đối 20/20.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đức giành được giải Nhất môn Tin học bởi lớp 11, em từng thi vượt cấp và cũng trở thành Á khoa toàn thành phố. Chia sẻ với VietNamNet, Đức cho hay rất bất ngờ và niềm vui khó tả khi lần này có điểm số cao nhất toàn Hà Nội.

Vượt qua học sinh của nhiều trường top đầu, Lộc Anh Đức (lớp 12A5, Trường Hữu Nghị T78) giành giải Nhất và trở thành thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tin của Hà Nội với điểm số tối đa 20/20. Ảnh: NVCC.

Vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang), Đức có niềm thích thú, đam mê với môn Tin từ lớp 7. Song ở địa bàn khó khăn, Đức không có điều kiện để được định hướng rõ hơn với môn học.

Sau tốt nghiệp THCS, được sự định hướng và động viên của bố mẹ, Đức quyết định xuống Hà Nội học để có cơ hội phát triển hơn với Tin học.

Cũng kể từ đó, nam sinh học cách sống tự lập xa nhà, ở nội trú tại Trường Hữu Nghị T78. Tuy nhiên, thời gian đầu mới vào trường, Đức không khỏi bỡ ngỡ, sợ sệt và không nghĩ đủ khả năng để được góp mặt tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Hồi mới vào trường, không nghĩ có thể đi xa được với môn Tin ở các kỳ thi học sinh giỏi, Đức chỉ học và ôn luyện trên máy tính của trường. Giai đoạn chưa có máy tính cá nhân, mỗi tối, Đức tranh thủ mượn máy của các bạn để học, ngoài việc lên thư viện tìm đọc thêm sách về Tin học.

Năm lớp 10, Đức dự kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm song cũng chỉ đạt được giải Khuyến khích. Lần đó, Đức buồn một thời gian dài. Song, không bỏ cuộc, em quyết tâm không dùng mạng xã hội để tập trung việc học. Nam sinh thậm chí dành cả kỳ nghỉ hè năm đó để chuyên tâm ôn luyện.

Đức cũng thử tìm đọc sách thay đổi tư duy, áp dụng nhiều phương pháp học để tìm cách hợp với bản thân. “Lúc đó em dần nhận ra trước đây bản thân chỉ chăm chăm vào học theo sách giáo khoa nhưng không có cách thức phù hợp nên không hiệu quả, lượng kiến thức thu nạp được ít. Trong khi, không cần học ôm đồm quá nhiều mà cần tập trung vào trọng tâm, kết hợp thường xuyên làm các dạng đề. Giờ đây, sau khi đọc kiến thức từ sách giáo khoa, em luôn thử tư duy nhiều hướng xử lý cho một bài toán nhất định. Việc này giúp em không chỉ giải quyết một bài mà có thể tìm được nhiều hướng giải mới cho cả những bài khác”, Đức chia sẻ.

Từ hè năm lớp 10, Đức xin mẹ chiếc laptop cũ dù bị sọc màn hình, liệt một số phím để học chủ động hơn. Nam sinh tích cực tự mày mò trên các hội nhóm để kiếm tài liệu, tự học. Em cũng liên hệ tới các bạn của mình đang học chuyên Tin ở trường chuyên quê nhà để xin tài liệu.

Nỗ lực không mệt mỏi, năm lớp 11, nam sinh người Tày khiến nhiều người bất ngờ khi giành được giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tin cấp thành phố Hà Nội. Năm lớp 12, Đức khẳng định đó không chỉ là phong độ nhất thời khi tiếp tục giành giải Nhất và còn là thủ khoa.

Lộc Anh Đức bên gia đình của mình. Ảnh: NVCC.

Nói về bí quyết học tập, Đức cho hay thường chia thời gian trong ngày cho việc học lý thuyết, làm bài tập và tự chữa cho chính mình.

Đức cho rằng có lẽ mình vượt qua được nhiều bạn giỏi đến từ các trường THPT có tiếng ở nội đô, bởi có đủ niềm tin, quyết tâm cao và khao khát thực hiện ước mơ.

Đức cho hay, em dành thời gian bên máy tính khá nhiều, có ngày đến 12-13 giờ chỉ để học môn Tin. Trên góc máy tính trước đây và góc học tập hiện nay, Đức dán dòng ghi chú “Không thất bại”. “Mỗi khi học, nhìn thấy lời nhắc đó, em vào trạng thái tập trung ngay, quyết tâm hơn nên không cảm thấy chán nản", Đức chia sẻ.

Trong hành trình với môn Tin, cũng có nhiều bài tập khiến Đức gặp khó. Đã có những bài, em phải mất 2-3 ngày mày mò mới tìm ra lời giải.

Nam sinh muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ đừng quá buồn trước những thất bại; điều quan trọng là không tự ti, không chùn bước và tiếp tục cố gắng ắt thành công sẽ đến sớm muộn trong tương lai.

Nam sinh cho rằng để có được hành trình và thành tựu của em ngày hôm nay, vai trò của người bạn thân rất lớn. Người bạn học cùng lớp 7 - Trần Bảo Lâm - đã giúp em biết đến việc theo đuổi môn Tin. “Từ lớp 7, bạn đã được thi học sinh giỏi vượt cấp dành cho lớp 9. Em ngưỡng mộ bạn, nhưng vẫn không thể cùng vào đội tuyển. Hè năm lớp 8, chính bạn đã kèm em học và rồi cả hai lên đến đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp THCS, em xuống Hà Nội, còn bạn ấy về Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tại Thái Nguyên để theo học. Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ, những kiến thức và kinh nghiệm học môn Tin từ ngày đó đến giờ”, Đức kể và cho rằng các bạn trẻ nên có ít nhất một người bạn thân để đồng hành, chia sẻ trong hành trình học tập.

Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, thời gian rảnh, Đức thường chơi bóng đá, cờ vua. Đức rất vui với việc giỏi môn Tin, em có thể hỗ trợ mỗi khi thầy cô, bạn bè ngỏ ý nhờ giúp đỡ liên quan đến máy tính, tin học.

Mê công nghệ, nam sinh cho hay, thời gian tới sẽ tập trung hoàn tất chương trình phổ thông, trúng tuyển đại học mơ ước và hy vọng có thể trở thành một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng trong tương lai.