Nam sinh nghi bị bạn thả xuống sông: Tiết lộ tin nhắn gây bàng hoàng

Nam sinh H.X.Q được tìm thấy tử vong tại khu vực cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An sau 2 ngày mất tích. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Quang Tú.

Căn nhà của gia đình nam sinh H.X.Q. tại phường Quỳnh Mai (Nghệ An).

Theo lời gia đình, ngày 7/11, sau khi tham gia đại hội đoàn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đóng tại phường Vinh Phú (Nghệ An), Q. chạy xe máy về quê. Do lo sợ bố mẹ trách việc tự ý đi xe máy, em gửi xe tại nhà Kiệt (một người bạn thân trong làng).

Chiều 8/11, Q. xin phép gia đình sang nhà Kiệt ngủ lại để thuận tiện cho việc đi học vào sáng hôm sau.

Gia đình cho biết, theo hình ảnh trích xuất camera an ninh tại nhà Kiệt, khoảng 1h30 ngày 9/11, Tú và Nhật Anh (bạn của Tú) đến rủ Q. đi chơi. Khoảng 4h45 cùng ngày, Q. gọi điện cho một người bạn tên Hiếu, người cùng quê, nhờ mang cặp sách đến lớp. Theo gia đình, Hiếu xác nhận giọng nói trong cuộc gọi là giọng của Q.

Đến trưa 9/11, gia đình gọi điện hỏi thăm nhưng không liên lạc được với nam sinh. Thông qua tài khoản iCloud mà Q. dùng chung trên điện thoại với anh trai, gia đình xác định vị trí cuối cùng của Q. ở khu vực ngã tư Xuân Liên (phường Quỳnh Mai), cách nhà khoảng 4km.

Khu vực ao bèo nơi gia đình cho biết đã phát hiện chiếc xe máy của nam sinh

Sau khi liên hệ với thầy cô, bạn bè và được biết Q. không đến lớp, gia đình vào khu vực TP Vinh cũ để tìm kiếm. Khoảng hơn 15h, người thân tìm đến phòng trọ của Q., gặp Tú cùng một số người ở chung phòng nhưng họ nói không biết Q. đang ở đâu.

Sau đó, người nhà nhiều lần gọi điện hỏi Tú về tung tích của Q. nhưng nhận được những câu trả lời không thống nhất. Lo lắng cho con, khoảng 17h cùng ngày, gia đình đến Công an phường Quỳnh Mai trình báo việc Q. mất tích.

Tin nhắn của người bạn khiến gia đình bàng hoàng

Cũng theo lời kể của gia đình, sau đó họ tìm gặp Nhật Anh để hỏi về những diễn biến trước khi Q. mất liên lạc. Nhật Anh cho biết, sau khi cả nhóm uống rượu, người này nhìn thấy Tú và Q. mang theo áo mưa, đi xe máy theo hướng TP Vinh cũ, còn mình trở về nhà.

Ông Nguyễn Viết Long (cậu ruột của Q.) kể lại những thông tin gia đình tìm hiểu được trong quá trình tìm kiếm nam sinh.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, gia đình nhiều lần nhờ Nhật Anh nhắn hỏi Tú về Q. nhưng Tú đều trả lời không biết.

Đáng chú ý, khoảng 22h ngày 9/11, Tú nhắn tin cho Nhật Anh với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”. Gia đình cho biết, thời điểm nhận được thông tin này, người thân đang có mặt tại đó và hết sức bàng hoàng. Họ lập tức thông báo cho công an địa phương, đồng thời huy động người thân, hàng xóm tham gia tìm kiếm.

Theo lời gia đình, trong đêm 9/11, Tú đến làm việc với Công an phường Quỳnh Mai. Suốt 3 ngày sau đó, hơn 60 người gồm người thân, hàng xóm và các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm Q. Đến hơn 8h ngày 11/11, họ phát hiện thi thể nam sinh nổi lên tại khu vực gần chân cầu Lạch Vạn (thuộc xã Diễn Châu, Nghệ An).

Khi đưa thi thể Q. lên bờ, người thân phát hiện vùng đầu em có nhiều thương tích. Sau đó, gia đình đưa thi thể nam sinh về địa phương và tổ chức an táng vào khoảng 15h cùng ngày.

Q. và Tú là bạn học cùng quê, nhà cách nhau khoảng 200m. Theo gia đình, cả hai từng cùng học cấp 2 tại Vũng Tàu, sau đó trở về quê học chung trường cấp 3 và tiếp tục theo học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Hai người ở chung phòng trọ trong thời gian học tập.

Anh Hồ Xuân Bách (anh trai của Q.) cho biết, tối 9/11, gia đình phát hiện chiếc xe máy của Q. tại một ao bèo cách phòng trọ khoảng hơn 70m, phía trên phủ lá cây và bèo. Gia đình nhận được thông tin Tú từng nói với những người ở cùng phòng trọ rằng nếu cơ quan chức năng hỏi thì trả lời không biết gì.

“Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ sự việc, nguyên nhân cái chết của em trai tôi”, anh Bách chia sẻ.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan để xử lý.