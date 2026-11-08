Nam sinh Nghệ An thắng áp đảo, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 1 Olympia 27

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Phan Minh Hoàng (Trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên), Mai Nhật Quang Long (Trường THPT Ngô Lê Tân - Gia Lai), Nguyễn Trung Thực (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), Nguyễn Hải Lâm (Trường THPT Quốc Oai - Hà Nội).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, tại trường quay đã diễn ra màn rượt đuổi điểm số vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Hải Lâm dẫn đầu với 70 điểm, theo sau là Trung Thực với 60 điểm, Quang Long và Minh Hoàng cùng ghi được 20 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, với từ khóa gồm 12 chữ cái. Ngay sau khi ô hình ảnh thứ hai cùng câu hỏi cuối cùng xuất hiện, Trung Thực đã nhấn chuông đưa ra đáp án chính xác cho từ khóa là “Lương Thế Vinh” và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Hải Lâm với 90 điểm, Quang Long và Minh Hoàng tiếp tục đồng hạng với 40 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, các thí sinh liên tục gia tăng điểm số. Trung Thực bứt phá lên 200 điểm sau 4 câu hỏi. Không kém cạnh, Hải Lâm cũng bám sát với 160 điểm, đứng thứ ba là Quang Long với 120 điểm, về cuối là Minh Hoàng với 80 điểm.

Ở phần thi Về đích, Trung Thực lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Nam sinh khởi đầu thuận lợi với đáp án chính xác ở câu hỏi đầu tiên. Ở câu thứ hai, nam sinh Nghệ An đã sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng cậu bạn lại không có đáp án đúng. Tận dụng cơ hội này, Hải Lâm nhanh tay nhấn chuông và giành được 20 điểm từ Trung Thực. Đến câu hỏi cuối, Trung Thực trả lời sai, Hải Lâm cũng thất bại trong việc tranh giành điểm số. Khép lại lượt thi, Trung Thực sở hữu 200 điểm.

Trung Thực trong phần thi Về đích.

Hải Lâm lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở hai câu đầu, cậu bạn liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, để Trung Thực giành quyền trả lời và mang về tổng cộng 40 điểm. Đến câu hỏi cuối, Hải Lâm quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng và đã xuất sắc đưa ra đáp án chính xác, qua đó giành trọn 40 điểm. Sau phần thi, Hải Lâm có 165 điểm.

Hải Lâm trong phần thi Về đích.

Quang Long lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh đều chưa thể đưa ra đáp án chính xác, tạo điều kiện để Trung Thực giành quyền trả lời và liên tiếp ghi thêm 40 điểm. Đến câu hỏi cuối, Quang Long quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng và tận dụng thành công cơ hội để nhân đôi số điểm qua đáp án chính xác của mình. Khép lại phần thi, Quang Long có 120 điểm.

Quang Long trong phần thi Về đích.

Minh Hoàng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Dù nỗ lực tìm kiếm đáp án, nam sinh vẫn chưa thể ghi điểm ở cả ba câu hỏi. Trong khi đó, Trung Thực nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giành quyền trả lời thành công ở câu đầu tiên và câu cuối cùng, nâng tổng điểm của mình lên 340 điểm. Sau phần thi, Minh Hoàng còn lại 20 điểm.

Minh Hoàng trong phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trung Thực (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 với 340 điểm.

Trung Thực là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 với tổng số điểm là 340 điểm

Về nhì là Nguyễn Hải Lâm (Trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) với 165 điểm. Đứng thứ ba là Mai Nhật Quang Long (Trường THPT Ngô Lê Tân - Gia Lai) với 120 điểm. Cuối cùng là Phan Minh Hoàng (Trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên) với 20 điểm.