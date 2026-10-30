Nam sinh Nghệ An đạt SAT 1600/1600, IELTS 8.0 và giải Ba Tiếng Nga

3 thành tích nổi bật trong học kỳ I lớp 12

Trong học kỳ I lớp 12, Nguyễn Mạnh Cường liên tiếp đón nhận những kết quả đáng chú ý, nổi bật là điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. SAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng để xét tuyển, đánh giá năng lực học sinh. Cụ thể, ở phần đọc hiểu và viết, Mạnh Cường đạt 800/800. Ở phần thi Toán, nam sinh cũng đạt 800/800. Với kết quả này, nam sinh Nghệ An lọt vào nhóm thí sinh hiếm hoi trên thế giới đạt điểm số tuyệt đối. Tháng 8 vừa qua, Cường đạt IELTS 8.0. Mới đây, nam sinh giành giải Ba trong kỳ thi học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Tiếng Nga.

Mạnh Cường bày tỏ, anh rất vui khi liên tiếp đón nhận tin vui sau những nỗ lực của mình. “Khi nhìn thấy kết quả điểm SAT tuyệt đối, mình vô cùng bất ngờ và mọi thứ như vỡ oà. Mình nghĩ, kết quả này là sự kết hợp giữa may mắn, kiên trì và nỗ lực của bản thân suốt 3 năm THPT”, Cường kể. Mạnh Cường yêu thích tìm hiểu văn hóa các quốc gia và khám phá tri thức mới. “Mình hiểu rằng, ngoại ngữ là chìa khóa để bắt đầu hành trình này nên luôn cố gắng”, Cường nói.

Nguyễn Mạnh Cường đạt điểm SAT 1600/1600, IELTS 8.0 và mới đây giành giải Ba học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Tiếng Nga. Ảnh: NVCC

Mạnh Cường cho biết, yêu thích văn hóa Nga, nam sinh đặt mục tiêu và đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Tiếng Nga. Đây không phải là lựa chọn dự phòng hay thay thế, dù nam sinh cũng có năng lực rất tốt về tiếng Anh. “Ngay từ đầu, mình muốn học tiếng Nga để có thể trải nghiệm sâu hơn văn hóa của đất nước này”, Cường nói.

Bí quyết học tốt hai ngoại ngữ

Trong 3 năm THPT, Mạnh Cường dành phần lớn thời gian học Tiếng Nga, song vẫn duy trì phát triển vốn tiếng Anh. Tuy vậy, việc làm quen với một ngoại ngữ mới cùng hệ thống chữ viết khác biệt cũng khiến Cường gặp không ít khó khăn. Để học tốt cả 2 ngoại ngữ, theo nam sinh, không có cách nào khác ngoài sự tập trung cao độ. “Trên lớp, mình tập trung hoàn toàn cho tiếng Nga, ở nhà mình trau dồi thêm tiếng Anh. Khi phân định rõ thời gian học và nghỉ ngơi, mình thấy tiếp thu được kiến thức mà không mệt mỏi”, nam sinh nói.

Nói về bí quyết học tập, Cường luôn coi những lỗi sai là bài học đáng giá nhất, tự học hỏi từ đó để tránh mắc lỗi tương tự. Để có vốn từ và nắm chắc ngữ pháp, Cường luôn chủ động đọc sách, nghe nhạc và xem video bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga.

Nam sinh cho rằng, với bài thi SAT, ngoài việc đòi hỏi nền tảng tiếng Anh, thí sinh còn phải học cách tư duy, thay vì chỉ đọc và dịch nghĩa đơn thuần. “Đặc biệt, ở phần Đọc hiểu, không chỉ đơn thuần dịch được là làm được mà đề thi còn đánh giá tư duy thí sinh. Đề thi SAT đòi hỏi thí sinh vận dụng khả năng đọc hiểu và tư duy để xử lý các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như toán, văn học, địa lý, lịch sử... chứ không chỉ kiến thức về tiếng Anh”, Mạnh Cường nói. Cường cho biết, để chuẩn bị cho bài thi SAT, nam sinh đã đọc rất nhiều sách, báo.

Mạnh Cường nói, thời gian tới, anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình phổ thông tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Cường hy vọng, những thành tích đã đạt được là bước khởi đầu vững chắc để tiếp tục trưởng thành, lĩnh hội tri thức và phát huy năng lực của mình. Xa hơn, nam sinh dự định nộp hồ sơ du học hoặc đăng ký xét tuyển vào các trường đại học trong nước và theo đuổi ngành học liên quan đến ngoại ngữ.