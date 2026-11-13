Nam sinh ngành Y nuôi dưỡng khát vọng trở thành bác sĩ có tâm, có tầm

Từ lựa chọn ngành Y đến niềm yêu thích nghiên cứu khoa học

Đối với Đặng Gia Khánh, lựa chọn ngành Y không đơn thuần là quyết định về nghề nghiệp mà còn là hành trình phát triển bản thân và tạo ra những giá trị có ích cho xã hội. Nam sinh bị thu hút bởi đặc thù của lĩnh vực này, khi kiến thức chuyên môn luôn cần được cập nhật, mỗi bệnh nhân là một trường hợp riêng biệt và người bác sĩ phải không ngừng học hỏi để đưa ra những quyết định liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là cuộc sống của người khác.

Đó cũng là lý do Khánh lựa chọn trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội làm nơi học tập và rèn luyện. Nam sinh mong muốn được thử thách bản thân trong môi trường có yêu cầu cao về kiến thức và năng lực, từng bước trau dồi để trở thành một người bác sĩ vừa có tâm, vừa có tầm.

Đặng Gia Khánh (thứ hai, từ trái sang) trong quá trình học lâm sàng, hỗ trợ các sinh viên y khoa quốc tế sang Việt Nam trao đổi.

Trong quá trình học tập, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, Khánh dành nhiều thời gian cho các hoạt động học thuật, đặc biệt là nghiên cứu khoa học. Nam sinh cho biết, bản thân không muốn chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức có sẵn mà luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân của một vấn đề, cơ sở dẫn đến kết luận và những cách tiếp cận tốt hơn.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Khánh là quá trình tham gia nghiên cứu và báo cáo tại Hội nghị Khoa học Sinh viên trường ĐH Y Hà Nội mở rộng, lần thứ XII. Đảm nhận vai trò trưởng nhóm, nam sinh phụ trách điều phối hoạt động của các thành viên, phân chia công việc, theo sát tiến độ và dung hòa những ý kiến khác nhau.

Quá trình thực hiện đề tài kéo dài nhiều tháng, nhóm không tránh khỏi những thời điểm khó khăn và bất đồng trong cách tiếp cận, giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các thành viên đã cùng trao đổi, lắng nghe và tìm tiếng nói chung để hoàn thiện báo cáo. Nỗ lực đó được ghi nhận bằng giải Nhất tại Hội nghị.

Đặng Gia Khánh (thứ ba, từ trái sang) đạt Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Sinh viên trường ĐH Y Hà Nội mở rộng, lần thứ XII.

“Đối với mình, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực về mặt chuyên môn mà còn là một trải nghiệm quý giá giúp mình trưởng thành hơn, đặc biệt trong kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm”, Khánh chia sẻ.

Với Khánh, nghiên cứu khoa học không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự kiên trì, tinh thần hợp tác và khả năng chấp nhận những điều chưa hoàn thiện. Những trải nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài giúp nam sinh củng cố mong muốn tiếp tục gắn bó với nghiên cứu trong thời gian tới.

Duy trì công việc gia sư để cân bằng cuộc sống

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Khánh còn duy trì công việc gia sư Toán. Xuất thân là học sinh chuyên Toán, nam sinh xem đây vừa là cách chủ động hơn về tài chính, vừa là cơ hội để cân bằng cuộc sống và giải tỏa áp lực trong quá trình theo đuổi ngành y.

Công việc giảng dạy cũng mang lại cho Khánh những trải nghiệm có ích. Khi truyền đạt kiến thức cho học sinh, Khánh có thêm cơ hội rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt và cách truyền tải vấn đề. Đây đều là những kỹ năng mà Khánh tin rằng, sẽ hỗ trợ mình trong học tập cũng như công việc sau này.

Nhìn lại hành trình từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Khánh cho rằng, thay đổi lớn nhất của bản thân nằm ở cách nhìn nhận về thành công và sự phát triển. Nếu trước đây, nam sinh thường đặt ra những mục tiêu cao và có xu hướng đánh giá bản thân thông qua thành tích, thì những trải nghiệm trong học tập, nghiên cứu và công việc đã giúp Khánh có góc nhìn khác.

Đặng Gia Khánh đạt Giải Nhì vòng Chung khảo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ trường ĐH Y Dược, năm 2026.

Nam sinh nhận ra, sự trưởng thành không chỉ được đo bằng kết quả đạt được mà còn thể hiện ở cách mỗi người đối diện với khó khăn, thất bại và trách nhiệm của bản thân. Việc nhận thức được những giới hạn của kiến thức cũng giúp Khánh có thêm động lực để tiếp tục học hỏi, thay vì tự mãn với những thành tích đã đạt được.

Trong thời gian tới, Khánh có vinh dự tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXIII, năm 2026. Đây là cơ hội để nam sinh chia sẻ kết quả nghiên cứu, giao lưu, học hỏi và tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành. Qua đó, Khánh mong muốn tiếp tục trau dồi tư duy nghiên cứu, năng lực chuyên môn và bản lĩnh học thuật, tạo nền tảng cho mục tiêu gần nhất là chinh phục kỳ thi Bác sĩ nội trú. Xa hơn, Khánh hướng đến trở thành một bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu.

(Ảnh NVCC)

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