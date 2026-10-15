Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ những hành trình tình nguyện

Từ mong muốn thử sức ở những lĩnh vực mới, Nhật Minh chủ động tham gia các hoạt động dành cho sinh viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tiễn. Nam sinh đến với hoạt động phong trào từ mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Qua thời gian tham gia, anh dần tìm thấy niềm yêu thích trong việc cùng tập thể xây dựng, tổ chức các chương trình dành cho sinh viên.

Tinh thần ấy được Minh thể hiện qua các hoạt động tình nguyện, từ Ngày hội Hiến máu Dòng Máu Lạc Hồng đến chiến dịch Mùa Hè Thanh niên Tình nguyện 2026. Trong 12 ngày tại Bằng Mạc, Lạng Sơn, anh cùng đồng đội thực hiện công trình Thắp sáng đường quê, vẽ Con đường bích họa, cải tạo cảnh quan, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi và thăm hỏi gia đình chính sách.

Tạ Nhật Minh (năm thứ ba, chuyên ngành Luật Kinh tế) đồng thời theo học song ngành Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân.

Thông qua những công việc cụ thể, Minh hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự cống hiến và trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng. Các hoạt động cũng tạo cơ hội để anh rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tinh thần chủ động và kỹ năng tổ chức.

Quá trình tham gia công tác Đoàn – Hội đã mang đến cho Nhật Minh nhiều trải nghiệm và dấu ấn đáng nhớ. Năm 2026, anh cùng tập thể Liên chi đoàn Khoa Luật giành giải Nhất Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi “Sao tháng Ba”.

Đặc biệt, tại Cuộc thi "Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026", dù chỉ giành tấm vé cuối cùng trong danh sách Top 32 thí sinh, Nhật Minh vẫn nỗ lực qua từng vòng thi và xuất sắc đạt danh hiệu Quý quân. Với anh, thành tích này không chỉ ghi nhận sự cố gắng của bản thân mà còn là cơ hội để học hỏi, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động và trưởng thành hơn qua những thử thách.

Từ giảng đường đến niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Bên cạnh hoạt động Đoàn - Hội, Nhật Minh dành nhiều tâm huyết cho học tập và nghiên cứu khoa học. Việc theo học song ngành Luật Kinh tế và Marketing xuất phát từ sự quan tâm của anh đối với hoạt động doanh nghiệp, thị trường và vai trò điều chỉnh của pháp luật.

Theo Minh, Luật Kinh tế giúp anh hình thành tư duy logic, cẩn trọng và có căn cứ, trong khi Marketing mang đến góc nhìn linh hoạt hơn về con người và thị trường. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực giúp nam sinh tiếp cận các vấn đề kinh tế từ nhiều phương diện.

Trong năm học 2025 - 2026, Nhật Minh giành hai giải Khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học và có hai bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia.

Nhật Minh (thứ hai, từ bên phải sang) đạt danh hiệu Quý quân Cuộc thi “Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026”.

Hành trình nghiên cứu của Minh bắt đầu từ những bài viết hội thảo. Anh muốn tìm hiểu cách lựa chọn vấn đề, khai thác tài liệu và xây dựng lập luận khoa học. Từ những bước làm quen ban đầu, nam sinh dần tham gia các đề tài nghiên cứu chuyên sâu.

Quá trình này đòi hỏi Minh liên tục đọc tài liệu, trao đổi với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa nội dung. Những áp lực trong nghiên cứu giúp anh rèn luyện tính kỷ luật, khả năng tư duy độc lập và tinh thần theo đuổi công việc đến cùng.

Thông qua các nghiên cứu về kinh tế số, vai trò của Chính phủ và hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Minh nhận thấy kiến thức Luật Kinh tế luôn gắn liền với những chuyển biến của đời sống. Thay vì dừng lại ở việc ghi nhớ quy định, anh chú trọng tìm hiểu nguyên nhân hình thành, mục tiêu điều chỉnh và những vấn đề phát sinh khi pháp luật được áp dụng vào thực tiễn.

Chủ động trải nghiệm để hoàn thiện bản thân

Quá trình đồng thời theo học song ngành, tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội đặt ra không ít thách thức với Nhật Minh. Để cân bằng các nhiệm vụ, nam sinh xây dựng kế hoạch theo tuần, phân chia công việc dựa trên mức độ quan trọng và thời hạn hoàn thành.

Những nỗ lực trong học tập và hoạt động xã hội góp phần giúp Minh đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố và cấp Đại học năm 2025, đồng thời lọt Top 10 Sinh viên Tiêu biểu Khoa Luật, năm học 2024 - 2025.

Theo Minh, học tập là nền tảng quan trọng, nhưng sự phát triển toàn diện còn đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và khả năng cân bằng các nhiệm vụ. Trong thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu và tích lũy trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp.

Nhật Minh (thứ ba, từ trái sang) được công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2025, tại lễ tuyên dương ngày 9/1/2026.

Trong năm ĐH Kinh tế Quốc dân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển, Nhật Minh càng trân trọng hành trình sinh viên của mình. Với anh, dấu ấn để lại không nhất thiết là một thành tích lớn, mà có thể là một đề tài được thực hiện nghiêm túc, một chương trình được đóng góp hết mình, hay một tập thể trở nên tốt hơn nhờ sự đồng hành của mỗi cá nhân.

Từ trải nghiệm của bản thân, Minh cho rằng, sinh viên nên chủ động thử sức với nghiên cứu khoa học và các hoạt động Đoàn - Hội, bắt đầu bằng sự nghiêm túc, tinh thần ham học hỏi và từng bước tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

(Ảnh: NVCC)