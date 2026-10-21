Nam sinh nằm lên giá để hành lý và treo xe đạp lên tay vịn trên toa tàu điện ngầm

Vào ngày 18/10, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một nam sinh đang nằm sấp trên giá để hành lý và một tay giữ chiếc xe đạp của mình giơ lên không trung. Chiếc xe đạp hướng về phía lối đi, và nam sinh vẫn giữ được thăng bằng dù chỉ dùng một tay để đỡ xe.

Người quay lại cảnh tượng này không hề ngăn cản nam sinh, trái lại còn chạm vào chiếc xe đạp, cho thấy họ coi đây như một trò đùa.

Cư dân mạng khi xem video đã để lại những bình luận như: "Chuyện này là thật sao?"; "Thật khó tin, ngay cả khi tận mắt xem video" và "Cần phải có hình thức kỷ luật nào đó để các em học sinh nhận thức được khi nào hành vi của mình là sai trái"...

Cuộc thảo luận còn mở rộng sang vấn đề ứng xử tại nơi công cộng. Nhiều người bình luận: "Dường như ngày càng có nhiều người cư xử thiếu ý thức ở nơi công cộng, bất chấp sự hiện diện của những người xung quanh"; "Vấn đề thực sự nằm ở chỗ họ thậm chí không nhận ra hành vi của mình là sai trái"; và "Đôi khi, khi được nhắc nhở về hành vi sai trái, họ không những không tỏ ra hối lỗi mà còn phản ứng với thái độ vô cùng tự tin"...