Khoảng 18h40 ngày 25/11, trong lúc tuần tra tại Km 941 Quốc lộ 1A, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên đạp xe giữa trời mưa lớn.

Nhận thấy tình huống bất thường, tổ công tác đã tiếp cận, hỏi thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của nam thanh niên.

Nam sinh bên chiếc xe đạp. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua trao đổi, nam thanh niên cho biết tên là N.H.V. (sinh năm 2007), là sinh viên đang học tập tại TP HCM. Do bà ngoại nằm viện, V. từ TP HCM về Huế thăm bà. Khi trở lại trường, vì không đủ tiền mua vé xe khách, em đành chọn cách đạp xe.

Theo chia sẻ của V., cả cha và mẹ em đều đã qua đời trong đại dịch COVID-19.

Sau khi nắm được hoàn cảnh của nam sinh, tổ công tác đã động viên, hỗ trợ một khoản kinh phí để V. trang trải các nhu cầu thiết yếu trước mắt, đồng thời giúp em đón xe trở lại TP HCM tiếp tục học tập.