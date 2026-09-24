Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình dũng cảm cứu hai em nhỏ bị ngã sông

Hai anh em ruột Lê Quang Thái và Lê Anh Thơ được em Nguyễn Mạnh Hùng cứu khi không may ngã sông.

Khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu phát hiện hai học sinh nhỏ tuổi không may bị ngã xuống sông, đang chới với dưới dòng nước sâu ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.

Thấy các em gặp nguy hiểm, Hùng lập tức để lại xe, ba lô trên đường rồi lao xuống nước, lần lượt cứu được cả hai. Hai em là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân; Thái và Thơ là hai anh em ruột.

Em Nguyễn Mạnh Hùng tại khu vực xảy ra sự việc.

Cùng ngày 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người.

Theo quyết định, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu được tặng Giấy khen vì “đã có hành động dũng cảm cứu 2 em học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về”.

Chia sẻ về việc làm của em Nguyễn Mạnh Hùng, thầy Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu cho biết, nhà trường trân trọng và biểu dương hành động của nam sinh.

“Đây là một việc làm đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Nhà trường mong hành động của Hùng sẽ được lan tỏa, qua đó góp phần giáo dục học sinh về lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và tinh thần giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn”, thầy Tuấn chia sẻ.