Nam sinh lớp 11 dũng cảm cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Hai em được Nguyễn Mạnh Hùng cứu là em Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và em Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân (là hai anh em ruột). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Không do dự, Hùng để lại xe đạp và ba lô trên đường, lao xuống nước và lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn.

Hai em nhỏ được Nguyễn Mạnh Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường Trung học cơ sở A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân (là hai anh em ruột). Trước đó, hai em đi xe đạp trên đường đi học về thì không may xảy ra sự cố khi xe đạp đối đầu xe tải, sau đó mất lái lao xuống sông, khiến hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.

Em Nguyễn Mạnh Hùng học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình đã dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu đánh giá, hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của em Nguyễn Mạnh Hùng là một nghĩa cử đẹp, lan tỏa tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng trong tuổi trẻ học đường.