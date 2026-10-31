Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh, tát liên tiếp trong lớp học

Sáng 31/10, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, đại diện trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận sự việc trên và cho biết nhà trường lấy làm tiếc về sự cố này. Đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Thành Sen và gia đình hai học sinh để làm việc, xác minh vụ việc.

Camera ghi lại cảnh nam sinh đánh bạn trong giờ học. (Ảnh: Cắt từ video)

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 29/10, tại phòng học lớp 10D thuộc Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Vào thời điểm trên, nam sinh T.Đ.M.H (SN 2008) đang cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn trong lớp. Khi đi đến bàn đầu ở dãy giữa, H. bất ngờ dùng chiếc hộp nhựa này đánh vào đầu em L.Đ.N (SN 2011, học cùng lớp).

Sau khi đem hộp điện thoại nộp lên bàn giáo viên, H. tiếp tục quay trở xuống và dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N. Toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra ngay trước sự chứng kiến của giáo viên bộ môn và các học sinh trong lớp nhưng do tình huống quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng.

Đến trưa cùng ngày, sau khi đi học về, em L.Đ.N kêu đau và ù tai nên được gia đình đưa đến một phòng khám tư thăm khám và được chẩn đoán thủng màng nhĩ trái. Gia đình học sinh này sau đó đã đưa con mình vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều trị. Hiện, nam sinh đang được điều trị nội khoa và thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết.

Em L.Đ.N đang được điều trị nội khoa và thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết.

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến hành vi đánh bạn của H. Nhà trường đang chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan công an để xem xét, đưa ra phương án xử lý theo quy định đối với học sinh vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác chấn chỉnh các hành vi bạo lực học đường cũng được nhà trường tập trung quán triệt. Đại diện nhà trường thẳng thắn chia sẻ đây cũng là bài học sâu sắc cho đơn vị trong công tác quản lý và giáo dục học sinh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du đóng tại số 12 đường Hoàng Xuân Hãn, chuyên đào tạo về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Ngoài hệ cao đẳng, trung cấp, trường có hệ kết hợp học văn hóa THPT và học nghề dành cho học sinh tốt nghiệp THCS.