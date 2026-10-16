Chiều 15/10, tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra sự việc nam sinh lớp 1 bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, UBND phường An Dương cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học An Dương.

Theo đó, sau khi tan học lúc 16h50 chiều 15/10, trong lúc chờ phụ huynh đến đón, em N.M.T (SN 2020, học sinh lớp 1A6) có chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá. Đến khoảng 17h10, không may em N.M.T bị ngã khiến vùng đầu bị thương chảy máu.

Phát hiện sự việc, Ban giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khỏe nam sinh không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển em T đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên em đã không qua khỏi.

Trường Tiểu học An Dương - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.S.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các nội dung. Trong đó, khẩn trương xác minh diễn biến sự việc, rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học, hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Tiến hành rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường kịp thời cảnh báo, khắc phục. Chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học; học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Cùng với đó, Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị và cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân. Các ban, ngành, đoàn thể, Tổ dân phố Đồng Giới Đông thăm hỏi, động viên gia đình...

UBND phường An Dương giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.