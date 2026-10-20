Nam sinh Huế giành Huy chương Bạc quốc tế, nhận thưởng 150 triệu đồng

Sáng 19-10, UBND thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục và Đào tạo đã tuyên dương, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên.

Thành tích của Hạo Nhiên ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của em. Đây cũng là kết quả từ sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của gia đình và công tác bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật của ngành Giáo dục thành phố.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham dự và cả 4 đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Tăng Hạo Nhiên là một trong bốn học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi từ nhóm học sinh lớp 11 năm học 2025–2026 tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tuyển chọn căn cứ vào kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.

Việc tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế thể hiện sự quan tâm của thành phố Huế đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khích lệ học sinh tiếp tục phát huy năng lực, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và chinh phục những thành tích cao hơn.