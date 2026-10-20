Nam sinh Học viện Tài chính đạt GPA tuyệt đối, giành 'cú đúp' thủ khoa

Giành “cú đúp” Thủ khoa sau một năm

Anh Quang đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, đồng thời có bài nghiên cứu khoa học đạt giải "Best Paper Award" dù mới là sinh viên năm hai. Cách đây 1 năm, em cũng là Thủ khoa đầu vào của chương trình, với điểm xét tuyển 29 điểm.

"Em cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì những nỗ lực, sự chăm chỉ trong suốt một năm qua đã gặt hái được kết quả. Kết quả này khiến em rất bất ngờ, bởi ban đầu em chỉ đặt mục tiêu cố gắng hết sức trong từng điểm số, từng đợt thi", Anh Quang chia sẻ.

Em Nguyễn Anh Quang được vinh danh với thành tích Thủ khoa năm học, cùng Học bổng Hạng Nhất trị giá 70 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Nguyễn Anh Quang là cựu học sinh Trường THPT Nhân Chính, Hà Nội. Nam sinh cho biết, lý do lớn nhất khiến em lựa chọn chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính là bởi môi trường học tập năng động, sáng tạo, cởi mở và cơ hội sang Vương quốc Anh học năm cuối chương trình. Sau một năm gắn bó, Quang càng tin tưởng rằng đây là lựa chọn đúng đắn.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với Quang là quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên. Đề tài này sau đó đã được chọn trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế và đạt giải "Best Paper Award". Trong nhóm nghiên cứu, Quang đảm nhận việc tìm kiếm số liệu, viết phần mở đầu và tổng quan nghiên cứu của đề tài.

Do lần đầu tham gia nghiên cứu, nam sinh từng gặp không ít khó khăn. Quang tâm sự, khó khăn lớn nhất là vốn kiến thức về các môn chuyên ngành ở một sinh viên năm hai còn hạn chế. Vì vậy, em phải dành nhiều thời gian hơn để tìm đọc tài liệu, bổ sung và tích lũy kiến thức.

Khi gặp vấn đề chưa hiểu rõ, Quang thường tìm kiếm các bài nghiên cứu hoặc bài báo trên mạng có nội dung liên quan để đọc và tìm hiểu thêm. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, chỉ bảo từng bước của các thầy cô trong Viện cùng sự hỗ trợ của các anh chị đi trước, Quang đã từng bước tháo gỡ vướng mắc và hoàn thành bài nghiên cứu của mình.

Nguyễn Anh Quang thay mặt các sinh viên DDP Viện Đào tạo Quốc tế phát biểu tại lễ trao bằng và vinh danh năm 2026 của Viện Đào tạo Quốc tế. Ảnh: NVCC

Tự học là chìa khóa chinh phục GPA tuyệt đối

Chia sẻ về bí quyết học tập, Anh Quang cho biết bản thân không có phương pháp nào quá đặc biệt. Em xác định luôn phải chủ động trong học tập, tự tìm kiếm kiến thức và ghi chú cẩn thận những nội dung quan trọng khi thầy cô giảng trên giảng đường. Khi về nhà, em sẽ tự ghi chép lại vào vở theo những nội dung đã ghi chú, vừa để tự ghi nhớ, vừa tự hệ thống lại kiến thức trong đầu.

"Với chương trình DDP nói riêng và môi trường đại học nói chung, giảng viên chủ yếu đóng vai trò gợi mở, định hướng kiến thức; mỗi sinh viên phải tự tìm tòi, lĩnh hội và vận dụng để biến kiến thức thành hiểu biết của mình", Quang nói.

Trước mỗi kỳ thi, em thường chuẩn bị tài liệu và đề cương ôn tập từ sớm để có đủ thời gian củng cố kiến thức. Quang cũng chủ động phân chia lịch học và ôn tập một cách khoa học nhằm sử dụng thời gian hiệu quả.

Nam sinh tự đặt ra một nguyên tắc luôn duy trì từ cấp THPT, đó là không thức quá khuya để học bài. Ngay cả trong giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất, em vẫn cố gắng sắp xếp việc học hợp lý, hoàn thành bài vở sớm và phân bổ đều các phần kiến thức để ôn tập. Nếu chưa kịp hoàn thành, em chọn dậy sớm hơn để học tiếp, thay vì kéo dài thời gian học vào ban đêm.

Chia sẻ về định hướng trong những năm học tới, Anh Quang hy vọng có thể tiếp tục duy trì phong độ, cảm hứng, tính kỷ luật và những nguyên tắc đã đặt ra trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học để đạt được kết quả tốt. Sau khi tốt nghiệp, nam sinh mong muốn tiếp tục học lên cao hơn và thực hiện mơ ước trở thành một giảng viên đại học.

"Em tự nhận thức rằng, trở thành Thủ khoa là niềm tự hào của ngày hôm nay, xứng đáng với danh hiệu ấy mới là lời hứa của chúng em cho ngày mai. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập và phát triển để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, tiếp tục chinh phục những thử thách mới", Quang nói.

Theo Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính, năm học 2025-2026, tỷ lệ sinh viên đạt loại Xuất sắc toàn chương trình DDP đạt 18,23%, tăng 5,43% so với năm học trước. Đặc biệt, có tới gần 44% đạt GPA Xuất sắc ngay khi hoàn thành năm thứ nhất, thể hiện tinh thần chủ động và bứt phá mạnh mẽ.