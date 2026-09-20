Nam sinh 'học bình thường' tốt nghiệp thủ khoa Bách khoa Hà Nội

Ngọc Vũ tốt nghiệp thủ khoa với điểm tuyệt đối. Ảnh: Ngọc Bích.

Lê Nguyễn Ngọc Vũ, 22 tuổi, quê Quảng Ninh, sẽ nhận bằng cử nhân ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội vào cuối tháng 9 tới. Với điểm tổng kết 4/4 và điểm rèn luyện 99/100, Vũ là thủ khoa tốt nghiệp của trường năm nay.

Vũ nói bất ngờ với kết quả này vì nằm ngoài mục tiêu khi bước chân vào đại học, bản thân “học bình thường và không nghĩ mình có thể tốt nghiệp điểm tuyệt đối”.

Từng học kiểu “nước đến chân mới nhảy”

Năm 2022, với giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, Ngọc Vũ trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội theo diện xét tuyển tài năng. Cựu học sinh trường THPT Đông Triều chọn ngành Cơ điện tử vì được anh họ giới thiệu, đồng thời nhận thấy ngành có nhiều kiến thức liên quan đến Vật lý và cơ hội việc làm rộng mở.

Vào trường, Vũ không tránh khỏi cảm giác “ngợp” khi xung quanh là những sinh viên có thành tích học tập tốt, có thể giải bài tập Đại số dễ dàng. Trong khi đó, ở bậc THPT, nam sinh đã quen với cách học không gò bó, đôi khi “nước đến chân mới nhảy”. Vũ thường học bài ngay trên lớp, về nhà ít khi xem lại. Khi có bài tập, nam sinh mới làm và thường đến sát kỳ thi mới ôn tập.

Nhưng ngay buổi học đầu tiên ở Bách khoa, nam sinh nhận ra cách học này không còn phù hợp. Đó là buổi học môn Giải tích. Do chưa quen đường, sát giờ vào lớp, nam sinh mới đến lớp. Phòng học lúc này đã kín chỗ với hơn 200 sinh viên.

“Vừa ngồi cuối lớp, lại chưa xem trước bài nên buổi học đó, mình không hiểu gì. Mình nhận ra cách học cũ không còn phù hợp nữa.”, Vũ nói.

Nam sinh bắt đầu thay đổi cách học. Ngay buổi học thứ hai, Vũ đọc trước giáo trình, lên lớp tập trung nghe giảng, hỏi lại thầy cô những điều còn băn khoăn. Nhờ đó, nam sinh hiểu và thu nạp được nhiều kiến thức hơn, việc học cũng không quá căng thẳng.

Bên cạnh đó, Vũ cũng thay đổi cách ôn thi. Nhận thấy trường thường gửi lịch thi trước 1 tháng, nam sinh lên kế hoạch ôn tổng thể tất cả môn từ thời điểm này. Đến trước ngày thi môn nào, Vũ chỉ tập trung ôn đúng môn đó, tránh việc chồng chéo. Nhờ cách học mới, học kỳ nào nam sinh cũng nhận học bổng khuyến khích học tập.

Ba năm liền, Vũ tham gia thi Olympic Cơ học toàn quốc. Ảnh: NVCC.

Chủ nhân 3 huy chương Olympic Cơ học

Bên cạnh việc học, học kỳ 2 năm hai, Ngọc Vũ đăng ký tham gia Olympic Cơ học toàn quốc vì thấy các môn về cơ học khá hay và muốn thử sức.

TS Nguyễn Thái Minh Tuấn, giảng viên chính tại Khoa Cơ điện tử, trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết khi đó, Vũ mới đang học dở học phần Cơ học kỹ thuật 2. “Nghĩa là theo chương trình, nam sinh chưa đủ kiến thức để làm được hết bài thi”, thầy Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo thầy, Vũ đã tự học trước các phần kiến thức còn thiếu và đạt đủ điểm để lọt vào đội tuyển của trường, tham gia thi quốc gia và giành huy chương vàng. Hai năm tiếp theo, Vũ đều là thành viên đội tuyển và giành thêm một huy chương vàng, một huy chương bạc. Ngoài ra, nam sinh còn thi Olympic Vật lý sinh viên và đạt giải ba toàn quốc.

Vũ cũng tham gia nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Cơ học ứng dụng từ năm ba đại học. Dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thái Minh Tuấn và TS Trương Quốc Chiến, nam sinh đào sâu vào các lĩnh vực khó của cơ học như Dao động phi tuyến và Động lực học robot liên tục.

Từ những nghiên cứu ban đầu, Vũ phát triển thành đồ án tốt nghiệp về mô hình hóa robot liên tục (continuum robot). Nam sinh xây dựng mô hình đơn giản hơn để thuận tiện cho việc mô phỏng và điều khiển, đồng thời điều chỉnh các thông số để mô hình có thể mô tả gần đúng chuyển động của robot trong thực tế.

Thầy Tuấn nhận xét Vũ có tinh thần, thái độ tích cực, luôn quyết tâm học hỏi để hiểu cặn kẽ vấn đề. Điểm khiến thầy ấn tượng nhất ở học trò là sự chủ động, sáng tạo, đề xuất phương pháp và ý tưởng mới, đồng thời tuân thủ chặt chẽ, tiếp thu hướng dẫn của thầy cô. Tất cả công việc được giao, Vũ đều hoàn thành với chất lượng tốt.

“Khối lượng học tập và nghiên cứu mà Vũ có thể cáng đáng rất đáng nể. Nhờ đó, nam sinh có kết quả học tập tuyệt đối và thành tích cao trong các kỳ thi”, thầy Tuấn chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Vũ dự định học tiếp lên bậc thạc sĩ, định hướng nghiên cứu tiếp về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cơ học. Hiện, nam sinh đang tập trung học tiếng Anh để chuẩn bị cho kế hoạch này.

“Với nền tảng Cơ học vững chắc và cập nhật các tiến bộ công nghệ mới, hy vọng Vũ có thể đi theo con đường nghiên cứu và giảng dạy, góp phần vào sự phát triển khoa học công nghệ và giáo dục cho đất nước”, thầy Tuấn kỳ vọng về học trò.