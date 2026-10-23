Nam sinh hành hung cô giáo: Xử lý thế nào theo luật?

Bộ GD&ĐT thăm hỏi, động viên cô giáo bị hành hung

Ngày 23/10, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Hạnh đã đến nhà riêng thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) sau vụ việc bị nam sinh hành hung.

Thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Hạnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới cô giáo. Theo Phó Cục trưởng, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo, đồng thời tác động đến hình ảnh và sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, Bộ luôn quan tâm đến sự an toàn của nhà giáo thông qua các chính sách và hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ đội ngũ.

Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ và xử lý nghiêm minh sự việc, bảo đảm công bằng, lẽ phải, giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo và nghề giáo.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo.

Diễn biến vụ nam sinh hành hung cô giáo

Trước đó, ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V. đã hành hung giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Vụ việc khiến cô giáo bị thương, chảy máu vùng mũi và phải cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ). Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh liên quan đến vụ việc.

Đến ngày 21/10, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V. về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Nhà giáo quy định xử lý nghiêm hành vi xâm phạm nhà giáo

Liên quan đến việc bảo vệ nhà giáo, Điều 37 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 quy định, tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại, người vi phạm còn phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 37 nhấn mạnh, hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp phải được xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đối với hành vi gây thương tích, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Việc xác định trách nhiệm hình sự được căn cứ vào quy định của điều luật và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi một lần nữa cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn trong môi trường giáo dục, đồng thời đặt ra trách nhiệm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ nhà giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.