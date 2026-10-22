Nam sinh hành hung cô giáo, gây thương tích 12%: Có thể chịu mức phạt nào?

Ngày 19/10/2026, ngay trong lớp, học sinh L.H.V, học lớp 12 tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), đã hành hung cô giáo L.T.H sau khi không hoàn thành bài tập về nhà và bị cô phạt đứng góc lớp.

Cô giáo bị gãy xương cánh mũi phải, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 12%, theo Tiền Phong.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, theo Báo Điện tử Chính phủ.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh nam sinh hành hung cô giáo trong lớp. Ảnh: TPO.

Nam sinh có thể chịu mức phạt nào?

Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt chung từ 2 đến 6 năm tù. Theo quy định về tội cố ý gây thương tích, hành vi gây tổn thương từ 11% đến 30% cho chính thầy, cô giáo của mình thuộc trường hợp áp dụng khoản này.

Tuy nhiên, nam sinh sinh năm 2009, tức là mới 17 tuổi. Theo Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của Bộ luật Hình sự được áp dụng quy định hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần năm (3/5) mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định.

Như vậy, nếu xét xử theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự thì mức tối đa tương ứng là khoảng 3 năm 7 tháng tù. Nhưng đây là giới hạn về pháp luật, không phải mức án đã tuyên.

Một phần của Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên. (Ảnh chụp màn hình).

Nếu nạn nhân không muốn truy cứu thì sao?

Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ đặt điều kiện khởi tố vụ án hình sự về tội phạm phải có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại đối với khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, không bao gồm khoản 2 của điều này.

Tuy nhiên, nam sinh L.H.V bị khởi tố, bắt tạm giam theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Do đó, nếu hành vi của nam sinh vẫn được xác định thuộc khoản 2, thì việc nạn nhân không yêu cầu truy cứu cũng không tự động khiến vụ án khép lại.

Ở thời điểm xảy ra vụ việc, cô giáo đang chữa bài. Ảnh: TPO.

Tuy nhiên, việc khởi tố, tạm giam cũng chưa phải là kết án. Theo nguyên tắc xử lí người chưa thành niên, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội nếu xét thấy việc áp dụng biện pháp xử lí chuyển hướng không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa; trường hợp phải áp dụng hình phạt thì ưu tiên áp dụng hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, theo khoản 2, Điều 12 Luật Tư pháp người chưa thành niên.