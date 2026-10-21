Nam sinh hành hung cô giáo bị tạm giữ

Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng 19-10-2026 tại lớp 12 của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội). Khi kiểm tra bài cũ, cô giáo dạy Toán cũng là chủ nhiệm lớp phát hiện một số học sinh không làm bài tập về nhà và đã gọi lên đứng ở góc phía trên lớp học.

Trong lúc nhóm học sinh này đang đứng phía gần cửa lớp nghe cô giáo tiếp tục giảng bài, một nam sinh bất ngờ lao tới đấm mạnh vào đầu cô giáo. Cô loạng choạng lùi về phía gần bàn giáo viên, song tiếp tục bị em này đánh.

Cảnh nam sinh đánh cô giáo (ảnh cắt từ video).

Nhiều học sinh hét lớn rồi can ngăn nam sinh và đỡ cô giáo. Sàn lớp học có nhiều vết máu.

Giáo viên bị hành hung hiện nghỉ ngơi tại nhà, sức khỏe và tâm lý ổn định, có thể trở lại trường trong vài ngày tới.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là trường tư thục, được thành lập năm 1998, tại huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Nội Bài). Những năm gần đây, trường tuyển khoảng 500-600 học sinh lớp 10 mỗi năm.

Công an thành phố Hà Nội đang xác minh hành vi của nam sinh này để xử lý theo quy định pháp luật.