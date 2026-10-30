Nam sinh Hải Phòng lập 'cú đúp' thủ khoa Đại học Ngoại thương, GPA tuyệt đối 4.0

Nguyễn Nhật Minh, 22 tuổi, quê Hải Phòng, gây chú ý khi trở thành thủ khoa đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Nam sinh hoàn thành chương trình ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, vào tháng 9/2025 sớm một năm so với lộ trình đào tạo thông thường.

Thành tích này giúp Minh trở thành trường hợp đặc biệt trong khóa 2022-2026 tại cơ sở Hà Nội. Chàng trai cũng là sinh viên duy nhất của khóa tốt nghiệp sau ba năm với GPA tuyệt đối 4.0.

Học 11-12 môn mỗi kỳ để tốt nghiệp sớm

Năm 2022, Nguyễn Nhật Minh trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp thành tích học sinh giỏi cấp thành phố với học bạ. Khi đó, nam sinh là học sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng, từng đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán.

PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho thủ khoa Nguyễn Nhật Minh. (Ảnh: NVCC)

Minh lựa chọn ngành Kinh tế đối ngoại một phần vì yêu thích lĩnh vực kinh tế, phần khác bởi gia đình có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nam sinh kỳ vọng kiến thức tại trường sẽ giúp mình có nền tảng để tiếp tục học tập ở nước ngoài.

Ban đầu, Minh dự định học một năm tại Ngoại thương rồi sang Mỹ học đại học. Tuy nhiên, sau năm thứ nhất, nhận thấy môi trường học tập phù hợp, nam sinh quyết định hoàn thành chương trình tại Việt Nam trước khi du học.

Để rút ngắn thời gian đào tạo, từ những năm tiếp theo, Minh chủ động đăng ký thêm môn học và tận dụng cả các kỳ hè. Có học kỳ, nam sinh học 11-12 môn, nhiều hơn khoảng 3-4 môn so với thông thường. Trong kỳ hè, Minh tiếp tục đăng ký khoảng ba môn thay vì nghỉ ngơi.

Lịch học dày đặc khiến Minh gần như ở trường cả tuần. Có ngày, nam sinh học từ 7h đến gần 18h, sau đó tiếp tục học tiếng Anh vào buổi tối. Minh còn duy trì lịch học tiếng Anh ba buổi mỗi tuần để chuẩn bị cho kế hoạch du học.

Với các môn khó, Minh thường học nhóm với bạn, thay phiên đặt câu hỏi và trả lời như trong một buổi thi thực tế. Theo nam sinh, hình thức này giúp bản thân rèn khả năng phản xạ, đồng thời phát hiện những nội dung chưa hiểu rõ. Dù vậy, có thời điểm lịch học dày đặc khiến Minh mệt mỏi, lo không thể duy trì kết quả học tập như mục tiêu.

“Có lúc áp lực quá, em gấp hết sách vở lại rồi đi xem phim một mình. Sau đó, em về nhà ngủ, đến chiều hôm sau mới bắt đầu ôn tập trở lại”, Minh chia sẻ.

Sau trải nghiệm này, nam sinh điều chỉnh cách đăng ký môn, phân bổ khối lượng học tập đều hơn giữa các giai đoạn thi trong học kỳ, tránh dồn quá nhiều môn vào cùng một thời điểm.

Duy trì GPA 4.0 nhờ hiểu bài ngay trên lớp

Minh cho biết bản thân không có phương pháp học tập đặc biệt, nam sinh chủ yếu tập trung nghe giảng, ghi chép, hiểu bài ngay trên lớp, sau đó liên hệ kiến thức với các tình huống thực tế.

Trước mỗi kỳ thi, Minh thường dành khoảng một tuần để ôn tập. Với những môn thi vấn đáp, nam sinh tăng cường học nhóm, luyện cách diễn đạt và trả lời câu hỏi thay vì chỉ đọc lại tài liệu.

“Khi mới bước vào giảng đường đại học, em không đặt nghĩ đến việc trở thành thủ khoa hay tốt nghiệp sớm. Sau học kỳ đầu tiên, khi nhận thấy kết quả các môn đều đạt điểm A, em mới đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thủ khoa ngành”, Minh nói.

Trong quá trình học tập, nam sinh đạt học bổng khuyến khích học tập ở cả 6 học kỳ, đồng thời nhận học bổng từ doanh nghiệp và một kỳ học bổng Lotte.

Bên cạnh kết quả học tập, Minh tham gia nghiên cứu khoa học từ cuối năm thứ hai. Đề tài của nam sinh tập trung vào những rào cản trong thực thi tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp thuộc bộ tiêu chuẩn ESG tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Đề tài sau đó giành giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp khoa/viện.

Ngoài ra, trong thời gian thực tập giữa khóa, Minh lựa chọn công ty xuất nhập khẩu của gia đình để tìm hiểu hoạt động kinh doanh thực tế. Khi gặp những nội dung chưa rõ trong các môn học về logistics và thương mại quốc tế, nam sinh có thể trao đổi với bố, qua đó đối chiếu kiến thức trên lớp với công việc thực tế.

Sang Mỹ học thạc sĩ, hướng tới khởi nghiệp

Tháng 9/2025, Nguyễn Nhật Minh nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với kết quả xuất sắc. Ba tháng sau, nam sinh sang Mỹ học thạc sĩ ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tại Đại học Bắc Texas (University of North Texas).

Thời gian đầu ở Mỹ, Minh gặp khó khăn khi làm quen với môi trường sống mới và giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nam sinh cho biết kiến thức nền tảng cùng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ bậc đại học giúp bản thân dần thích nghi.

Hiện Nhật Minh là du học sinh tại Đại học Bắc Texas, Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Theo Minh, chương trình thạc sĩ tại Mỹ chú trọng phân tích tình huống và vận dụng kiến thức vào những vấn đề thực tế trong kinh doanh. Những kỹ năng thu thập, xử lý dữ liệu và triển khai dự án tích lũy từ thời đại học giúp nam sinh thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

Minh dự định tiếp tục học tập, làm việc tại Mỹ để tích lũy kinh nghiệm trước khi thử sức với kinh doanh riêng. Nam sinh quan tâm đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Việt tại đây, chẳng hạn thực phẩm hoặc siêu thị Việt Nam.

Với thành tích học tập nổi bật, Minh nằm trong danh sách gần 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội được dự kiến tuyên dương vào ngày 18/11 sắp tới.